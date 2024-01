Rok 2023 je minulostí i ve světě hokejbalu. Extraligové áčko letohradských Jelenů v něm nasbíral ohromné úspěchy. Nemalou zásluhu na neustálém zlepšování se tamních hokejbalistů má brankář Michal Novák (24). Ten se ohlédl nejenom za stříbrnou minulou sezonou a podzimní část nového ročníku, ale dívá se také dopředu.

Michal Novák, spolehlivý strážce svatyně letohradských hokejbalistů. | Foto: Iva Janoušková

Jarní památné extraligové stříbro, slušně rozjetý nový ročník nejvyšší hokejbalové soutěže, nadto nominace na soustředění reprezentačního mužstva s výhledem na světový šampionát v příštím roce. Letohradský gólman zažívá bezesporu úspěšné sportovní časy.

Jeleni mají za sebou velice úspěšný rok 2023. Jak na předchozí sezonu vzpomínáte? Jak čtvrtfinále, tak semifinále jste vyhráli v prodloužení v pátých rozhodujících duelech. To muselo být hlavně pro brankáře vskutku náročné, že?

Náročné to bylo jistě pro všechny. Zároveň to bylo v mnoha ohledech nezapomenutelné. Už jen tím, že jsme dvakrát během play off byli jeden gól od vyřazení. Nasbírali jsme spoustu zkušeností, které se nám budou hodit do dalších let. Osobně si z toho hlavně beru důležitost psychické odolnosti a důraz na koncentraci.

Do nové sezony jste vkročili opět úspěšně. Pak přišel výsledkový útlum, ale na konci podzimní části znovu potvrdili svoji sílu…

Zákonitě asi muselo nějaké to zaškobrtnutí přijít. Možná dobře, že jsme si to vyzkoušeli takto v podzimní části. Ale jsme zase o rok vyzrálejší. Před pár lety by nás tato špatná šňůra srazila na celou sezonu, teď jsme ji, věřím, dokázali zvrátit. Vše se ale hodnotí až po play off, to je náš prvořadý cíl. Tam se ukáže, jakou sílu máme.

Michal Novák, spolehlivý strážce svatyně letohradských hokejbalistů.Zdroj: Iva Janoušková

Hned po konci podzimní části jste si užili týmovou předvánoční rozlučku s rokem 2023. Bylo hezké vidět, že dorazil téměř celý kolektiv a pochutnal si na kančím gulášku?

Rozlučka se nesla, až na drobné výjimky, v klidném duchu. Čím starší jsme, tím jsme asi zodpovědnější. Bylo super se ještě před Vánoci takhle týmově sejít, popovídat si nejen o hokejbale a něco vypít a sníst. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že postaráno o nás bylo královsky.

V prosinci jste navíc odcestoval s národním týmem mužů do Žiliny, kde jsi prožil další část přípravy na mistrovství světa. Jaké bylo soustředění a následné tři přípravné zápasy? Chytalo se vám dobře? Patří šampionát ve Švýcarsku mezi vaše hlavní cíle roku 2024?

Byl jsem rád za možnost zúčastnit se přípravných utkání. Člověk se neporovnává s nejlepšími hokejbalisty, možná i světově, každý den. Zároveň bylo zajímavé srovnat nastavené mantinely rozhodčích ve slovenské extralize se standardy českými. Osobně jsem se cítil docela dobře, i když na sobě musím ještě hodně zapracovat. Mistrovství světa ve Švýcarsku by bylo velice pěkným zakončením letošní sezony, nicméně je společně s Jeleny mojí prioritou až od února. Teď potřebuji dodělat státnice.

Po celou podzimní část si držíte dobré statistiky. Vytvořil jste navíc novou dvojici s mladým Tondou Křemenákem. Vycházíte spolu dobře a je mezi vámi cítit zdravá konkurence? Letohrad má jednu z nejmladších dvojic…

Statistiky jsou hlavně týmová věc. Bez lidí před sebou bych nechytil nic. Kluci hrají dobře a od toho se vše odráží. Zároveň ano, díky Tondovi je v letohradském brankovišti docela živo. Co jsem ho za tento půl rok poznal, tak musím konstatovat, že je to super kluk a při současných výkonech bude do několika let jedním z nejlepších brankářů v extralize. Musím si tedy dávat pozor, aby mi nepřerostl přes hlavu (s úsměvem). A co se týče věku, nějak to neřeším. prakticky ve všech týmech chytají mladí brankáři. Ale trochu jsme se pousmál, když jsem si na soustředění seniorské reprezentace v Žilině mohl vybrat dres jako první, protože jsem byl ve svém věku z brankářů nejstarší…

Hokejbalisté bilancují podzimní sezonu. Východočeši budou mít na co navazovat

Pojďme zakončit rozhovor vyhlídkami pro blížící se rok 2024. Co byste v něm chtěl dokázat hokejbalově? Má letohradský celek znovu na takový úspěch jako v předchozím ročníku?

Důležitá bude kvalitní zimní příprava a dobrý start do jarní části. Pokud budeme všichni zdraví, tak věřím, že v play off jsme schopní poprat se se všemi. No a kdyby to cinklo, tak paráda. Já osobně chci být týmu hlavně platný a tím nesmyslem s míčkem se dále bavit. A když by mě to zaválo až pod vrcholky Alp, tak budu moc rád.

(jan, rh)