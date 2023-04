/FOTOGALERIE/ Dlouhodobá část hokejbalové extraligy je minulostí. Letohradský celek ji celou odehrál parádním způsobem a po vydřeném vítězství v závěrečném dějství nad Karvinou ještě vylepšil svoje výborné umístění. Do čtvrtfinále vkročí z výhodné druhé pozice, když na poslední chvíli přeskočil konkurenty z Pardubic. O tom, zda bude sezona skutečně hodnocena jako povedená, však rozhodne teprve play off. Série prvního kola začíná o nadcházejícím víkendu.

SK Hokejbal Letohrad vs. HbK Karviná. | Foto: Petra Marková

Zápas s Karvinou byl od začátku velmi vyrovnaný a byli to hlavně gólmani, kteří drželi svoje týmy. Až když byl ve 14. minutě vyloučen karvinský Pilch, prostřelil Šimaru střelou mezi nohy Ondřej Hubálek. Ve 20. minutě navýšil letohradské vedení Tomáš Fořt, po chvíli ale snížil Fárský na 2:1. „Utkání bylo těžké, jak se dalo předpokládat. Jak nám, tak i Karviné šlo o umístění po základní části a zápas podle toho vypadal. My jsme se snažili být hodně na míčku, vnutit soupeři svoji hru, což se nám částečně dařilo,“ zhodnotil utkání hlavní trenér Tomáš Friml. Ve třetí třetině Jeleni Karvinou do velkých šancí nepustili a zkušeně si závěr utkání pohlídali. „Nechtěli jsme Karvinou pouštět do přesilovek, které má velmi dobré. Nakonec jsme duel zvládli, hráli jsme dobře a zkušeně. Takhle jsme si představovali dohrávat utkání,“ pokračoval Friml.

Padesát bodů, druhá příčka, doma bez porážky, to je snová bilance Jelenů po dvaadvaceti kolech. „Co se týče domácí neporazitelnosti, tak je to takový malý bonus k tomu pěknému druhému místu po základní časti. Jak jsme si řekli v kabině, jedna část sezony skončila a teď začíná druhá, po které se rozhodne, zda byla úspěšná nebo ne. My se nyní musíme kvalitně připravit na soupeře, kterým je Ústí nad Labem. Hraje velmi tvrdý hokejbal, my musíme podat kvalitní výkon v celé sérii a nachystat se, co nejlépe to půjde. Budeme chtít těžit z naší rychlosti, protože soupeř má silové hráče, takže my budeme určitě využívat rychlosti. Věříme, že za vstoupíme do play off vítězně a obě domácí utkání zvládneme,“ uzavřel hodnocení Tomáš Friml.

První čtvrtfinále v Letohradu je na programu v sobotu 22. dubna od 15 hodin, druhé o den později v pravé poledne. Týden nato, 29. a 30. dubna, se série přestěhuje na sever Čech, případné páté rozhodující utkání by se hrálo ve středu 3. května v aréně Jelenů.

SK Hokejbal Letohrad – HbK Karviná 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Branky: 14. Hubálek (Halbrštát, Macháček), 20. Fořt (Macháček) – 22. Fárský (Stromko, Pořízek).

Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Doskočil, Dostál, Lajčiak, Lux – Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Fořt, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macháček, Rozlílek, Šíma.

Konečné pořadí základní části:

1. HC Kert Park Praha (59 bodů), 2. SK Hokejbal Letohrad (50), 3. HBC Pardubice (49), 4. HbK Karviná (35), 5. HBC Svítkov Stars Pardubice (34), 6. HBC Hostivař (33), 7. Elba DDM Ústí nad Labem (31), 8. HBC Kladno (29), 9. TJ Snack Dobřany (25), 10. HBC Plzeň (22), 11. HBC Prachatice (17), 12. HBC Hradec Králové (12).

Dvojice čtvrtfinále play off (od 22. dubna, na tři výhry):

Kert Park Praha – Kladno

Letohrad – Ústí nad Labem

Pardubice – Hostivař

Karviná – Svítkov

Dvojice 1. kola play down (od 29. dubna, na tři výhry):

Dobřany – Hradec Králové

Plzeň – Prachatice