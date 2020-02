A mezi nimi coby jediný krajský zástupce bude celek FTC Vysoké Mýto.

Ten v závěru základní fáze soutěž zdárně ustál přetahovanou „na dálku“ s rivaly z Litomyšle a ze třetí pozice jde do prvního vyřazovacího kola. V něm se střetne v sérii hrané na tři výhry s FBC Asper Šumperk, suverénním vítězem divize E. První dva duely se hrají o víkendu na Moravě.

DIVIZE D

22. KOLO:

Florbal Litomyšl – FBC Mohelnice 12:6 (branky Litomyšle: Novák 3, O. Háp 2, Štarman 2, M. Boštík 2, Lněnička, Lamplot, Žák). Hippos Žďár nad Sázavou – FTC Vysoké Mýto 10:6 (branky Vysokého Mýta: Knypl 2, Unzeitig 2, Sháněl, Pavlák). FBK Piráti Sokol Chrudim – Pacovští Honzíci 10:6 (branky Chrudimi: Czeszewski 4, Kučera 2, Brtnický, Hájek, Bořetický, Pavuk). Celek FBC Letohrad Orel Orlice měl volný termín.



Konečné pořadí: 1. Hornets Brno (44 bodů, play up), 2. FBC Mohelnice (40, play up), 3. FTC Vysoké Mýto (37, play up), 4. Florbal Litomyšl (36), 5. Hippos Žďár nad Sázavou (34), 4. SK Jihlava (31), 7. Centropen Dačice (30), 8. FBC Letohrad Orel Orlice (25), 9. Pacovští Honzíci (22), 10. Piráti Sokol Chrudim (18, sestup), 11. PSKC Okříšky (13, sestup), 12. FBŠ Jihlava (0, sestup).