Most, Ústí n. L. - Na extraligové hokejbalisty Letohradu čekalo náročné dvojutkání venku. Nejprve se představili v Mostu, který má na začátku sezony vynikající formu. Ze sedmi zápasů odešel šestkrát jako vítěz a Letohrad na něj také nevyzrál. Ke druhému zápasu se Letohradští přesunuli do Ústí nad Labem, kde se poprvé trefil talentovaný útočník Lux a po nájezdech si Letohrad odvezl výhru. Most – Letohrad 7:3, Ústí n. L. – Letohrad 1:2 sn.

Ilustrační foto | Foto: Josef Kozel

Most – Letohrad 7:3



Po první třetině vedl domácí Most 2:0, když druhou branku přidal v oslabení. Nástup do druhého dějství se Letohradu povedl. Neuplynula ani minuta a na 1:2 dal Kormunda. Poté následovaly šance Luxe a především tutovka Kubeše, ale zůstaly nevyužity.



Místo vyrovnání se tak Letohrad dočkal třetího míčku v síti z hole Schoře. Bleskový úvod třetiny završil brankou na 2:3 Kovář. Hosté byli sice vyrovnání blízko, ale domácím se podařilo opět navýšit náskok na dva góly díky Kypetovi.



Vstup do třetí třetiny se Letohradu už tolik nevydařil. Inkasoval z hole Schoře a rázem prohrával 2:5. Ondráček sice proměnil trestné střílení a snížil na 3:5, ale domácí přidali další dvě branky a zvítězili 7:3.



Fakta – branky a asistence: 10:59 Koudelka, 13:44 Švancar, 16:33 Schoř, 21:59 Kypet (Loskot), 31:18 Schoř, 39:01 Švancar (Koudelka), 40:24 Loskot (Kypet, Hulín) – 15:36 Kormunda (Ondráček, Friml), 17:33 Kovář (Lux), 32:08 Ondráček. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Střely: 28:20. Rozhodčí: Žižka, Žák. Třetiny: 2:0, 2:2, 2:1.



Ústí n. L. – Letohrad 1:2 sn



Místo Juráčka se do letohradské branky postavil Matyáš. Čisté konto mu sebral v závěru první třetiny domácí Šilínek. Protože Letohrad žádnou ze svých šancí nevyužil, byl první odchod do kabin veselejší pro domácí. Druhá třetina byla vyrovnaná a žádná branka v ní nepadla. Zápas ale skončil pro letohradského Kormundu, jenž se rozčílil na rozhodčího, který pro jeho námitky neměl pochopení a poslal ho předčasně pod sprchy.



V poslední třetině pokračoval Letohrad v dobývání domácí branky. Úspěšný byl až necelých pět minut před koncem mladík Lux, jenž vyrovnal na 1:1. V poslední minutě bylo proti Ústí nařízeno trestné střílení, které neproměnil Ondráček. Rozhodovat o vítězi tak musely nájezdy. Když Matyáš za svá záda nic nepustil a Letohrad dva nájezdy proměnil, radovali se z výhry hosté.



Fakta – branky a asistence: 14:08 Šilínek (Denis) – 40:49 Lux (Kubeš, Ondráček), rozhodující sam. n. Kovář. Vyloučení: 8:6, navíc Plachý 5+OK – Kormunda 10+10 OK. Využití: 0:1. Střely: 28:23. Rozhodčí: Koskuba, Barna.



Pavel Kormunda, útočník Letohradu:



„V Mostě jsme hráli na tři útoky a dvě obrany, podle toho jsme také zvolili taktiku – spíše jsme čekali na mostecké ataky. A my jsme víceméně celé utkání dotahovali, což je v utkání s Mostem těžké, protože jsou zvyklí na své hřiště, které je jedno z nejlepších v republice. Bohužel nám utekli vždy o dva góly a my jsme nedokázali dotáhnout a proměnit své šance.

Co se týče druhého utkání, jsme spokojeni se dvěma body. A za famózní výkon ve třetí třetině jsme si vyhrát určitě zasloužili. Škoda byla nájezdu v poslední minutě, který neproměnil Roman Ondráček, ale myslím, že dva body z tak náročného víkendu jsou pro nás zlaté.“ (ij)