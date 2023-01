Basket Brno (1. místo, 12 výher/3 prohry) - BK KVIS Pardubice (4. místo, 9 výher/6 proher).

Brno se může pochlubit nejstabilnějšími výkony ze všech celků. Doma padlo jen s Nymburkem a venku v Opavě a na USK. Momentálně táhne pětizápasovou šňůru vítězství.

“Čeká nás zápas proti týmu, který je momentálně nejlepší v lize. Pro mě to není překvapení, protože Brno prokazuje od začátku sezony skvělou formu. Možná to nebude stejné Brno bez Mishuly, který odešel, ale uvidíme. Každopádně se jedná o talentovaný tým s obrovskou individuální kvalitou,“ podotýká pardubický kouč Dino Repeša, který má však nové vrásky na čele…

„Bohužel se potýkáme s menšími zdravotními problémy. Zatím není jasné, kteří hráči budou ve středu připraveni a kdo z nich na sto procent.“

Jeho tým má o motivaci víc. V domácím prostředí totiž padl 65:75. A družstvo z pod Špilberka má u Beksy ještě jeden poměrně čerstvý vroubek. Vyřadilo ji z loňského čtvrtfinále v lize.

„V prvním vzájemném zápase jsme měli velký problém s doskokem a se ztrátami v přechodové fázi do protiútoků. Toto určitě potřebujeme zlepšit. Doufám, že odehrajeme další dobré utkání, v němž zkusíme ligového favorita překvapit,” přeje si Repeša.

Křídelník Josef Potoček k utkání:

“Brno je velmi silný tým, zvlášť na domácí palubovce. Z našeho pohledu bude klíčem k úspěšnému výsledku dominance na doskoku a limitování míčových ztrát, plus bych zmínil přechodovou fázi do obrany, aby domácí nedávali snadné koše. Očekáváme fyzicky hodně náročný zápas, v němž máme velkou motivaci uspět. Na konci kalendářního roku 2022 jsme porazili Nymburk a chceme jít dál po vítězné cestě. Nikdo z nás teď nemyslí na to, co se dělo, když jsme s Brnem doma prohráli, jestli je náš soupeř první nebo poslední v tabulce. Máme velkou touhu vyhrát a jsme odhodláni předvést ten nejlepší výkon.”