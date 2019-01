Ústí nad Orlicí – Již 69. ročník Ústeckého desetiboje se konal na atletickém stadionu Jiskry.

Jan Doležal je novým držitelem dorosteneckého rekordu v desetiboji, který má nyní hodnotu 7430 bodů. | Foto: Jiří Kottas

Vícebojařský mítink přilákal do bývalého okresního města celkem 24 závodníků, kteří bojovali nejen o zisk co největšího počtu bodů, ale také s chladným počasím.

Pozornost byla věnována hlavně kategorii dorostenců, protože Jan Doležal ze Sokola Hradec Králové vyhlásil útok na letitý rekord, který měl v držení Lukáš Patera od roku 2003 výkonem 7360 bodů.

Bronzovému medailistovi z mistrovství světa do 17 let se podařilo rekord překonat. Jeho současná podoba má hodnotu 7430 bodů. Svěřenec Vítězslava Peruny si k tomu pomohl při tradičních vícebojích v Ústí nad Orlicí těmito výkony: 100 m: 11.26 – dálka: 6.72 – koule: 15.66 – výška: 1.87 – 400 m: 51.57 – 110 m přek.: 14.61 – disk: 49.32 – tyčka: 4.02 – oštěp: 54.70 – 1500 m: 4:55.97.

Výsledky: Desetiboj muži: 1. J. Leden (1974) Atletika Chrudim – 5190 bodů, 2. J. Šmíd (1992) TJ Dukla Praha – 5141 b., 3. M. Havlík (1988) AK Moravská Třebová – 5001 b., 4. J. Horák (1972) SK Nové Město nad Metují – 4938 b., 5. J. Novák (1985) TJ Svitavy – 4243 b., 6. T. Sekanina (1989) AK Moravská Třebová – 3801 b.

Desetiboj dorostenci: 1. J. Doležal (1996) TJ Sokol Hradec Králové – 7430 b., 2. F. Wiesner (1996) AC Pardubice – 5317 b., 3. A. Král (1996) SK Nové Město nad Metují – 5192 b., 4. Š. Adamec (1996) Atletika Jihlava – 4864 b., 5. D. Špičák (1997) ZŠ Pardubice – 4492 b.

Desetiboj junioři: 1. R. Rykl (1995) – 6198 b., 2. V. Červinka (1994) – 5189 b., 3. M. Souček (1994) – 3985 b. (všichni TJ Sokol Hradec Králové).

Devítiboj žáci: 1. J. Říha (1999) TJ Sokol Hr. Králové – 3637 b., 2. P. Halíř (2000) TJ Sokol Hr. Králové – 3461 b., 3. D. Fajmon (1998) ŠAK ZŠ Pardubice – 3221 b., 4. D. Capoušek (1999) TJ Sokol Hr. Králové – 2946 b., 5. D. Ryba (1999) TJ Sokol Hr. Králové – 2919 b., 6. M. Miřejovský (1999) ŠAK ZŠ Pardubice – 2674 b.

Sedmiboj ženy: 1. L. Sontáková (1991) Hvězda SKP Pardubice – 2438 b.

Sedmiboj dorostenky: 1. A. Kubištová (1996) Hvězda SKP Pardubice – 4061 b.

Sedmiboj žákyně: 1. B. Hlaváčová (1999) ŠAK ZŠ Pardubice – 2613 b., 2. J. Štulpová (1999) TJ Svitavy – 2440 b. (bed)