Velkou mezinárodní akci bude hostit hradecký areál TJ Slavia. Od soboty se zde bude hrát mistrovství Evropy volejbalistek do 17 let. Své zápasy právě na soutoku Labe a Orlice odehrají i české děvčata.

Prvními soupeřkami výběru trenéra Petra Klára budou zítra od 18.30 Nizozemky. Češky odehrají v následujících šesti dnech hned pět duelů v základní skupině. Kromě toho v areálu hradecké Slavie proběhnou i vyřazovací boje. Finále je naplánované na 24. července od 18 hodin.

Jak vidí šance svého týmů trenér Klár?

Program českého týmu na ME 2022



Nizozemsko – sobota 16. 7, 18.30

Německo – neděle 17. 7, 18.30

Chorvatsko – pondělí 18. 7, 18.30

Srbsko – středa 20. 7, 18.30

Bulharsko – čtvrtek 21. 7, 18.30



Program play off v hale Slavia Hradec Králové



Semifinále 5-8 – sobota 23. 7, 12.30

Semifinále 5-8 – sobota 23. 7, 15.00

Semifinále 1-4 – sobota 23. 7, 17.00

Semifinále 1-4- sobota 23. 7, 20.00

O 7. místo – neděle 24. 7, 10.30

O 5. místo – neděle 24. 7, 13.00

O 3. místo – neděle 24. 7, 15.30

Finále – neděle 24. 7, 18.00

Šampionát začíná už v sobotu. Nastoupí český tým v nejsilnější sestavě?

Dobrá otázka. V této kategorii je to trošku jako na horské dráze. Já chystám jedno velké překvapení, které se dozvíte až před zápasem. Během týdne jsem si to jenom potvrdil, protože dva dny nespím a stále přemýšlím, jak nejlépe to postavit. Postavím to na emočním výkonu a půjdu při tom trošku do risku.

Program ve skupině je náročný. Sehrajete pět zápasů v šesti dnech, jak velký nápor je to na tuhle věkovou kategorii?

Poslední tři měsíce jsme trénovali i devatenáct dní v měsíci, takže si myslím, že díky kondičnímu trenérovi Danovi Červenkovi jsou holky fyzicky dobře připravené. Nejde tolik o fyzičku, holkám je patnáct šestnáct let takže fyzicky to zvládnou, je to o nastavení v hlavě.

Mohli jste si vybrat prvního soupeře, volba padla na Nizozemky, proč?

Trénovat jsme je ještě neviděli, ale já tam mám úzké kontakty, protože jsem čtrnáct let bydlel v Belgii. Tím pádem mám zmapovanou Belgii i Nizozemsko. Vybral jsem si je z důvodu toho, že loni nebyly na mistrovství Evropy, takže s tímto formátem soutěže nemají žádné zkušenosti a druhým faktorem bylo, že hrají podobným stylem jako my.

V čem?

Je tam málo ulejvek, hrají to velmi rychle a dynamicky. Také nejsou vysokého vzrůstu, což je psychologický efekt. Když do prvního duelu jdete a všechny soupeřky mají přes 190 centimetru, tak věřím, že by se mohly trošku zaleknout. Měla by tam být výšková převaha a psychologický efekt. Já na to věřím.

Hrajete na domácí palubovce, na co byste chtěl fanoušky pozvat?

Diváci musí být připraveni na to, že v této kategorii se hodně chybuje. My to máme postavené na servisu, budeme riskovat. Doufám, že nám to fanoušci prominou, ale dnešní moderní volejbal je o risku. My chceme hrát důrazně a zároveň si věřit. Chtěl bych příznivce pozvat na mladickou nerozvážnost, protože věřím, že se z toho holky s prominutím nepodělají a diváci uvidí hezké mladé slečny, které mají radost ze sportu a volejbalu.