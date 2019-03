Pardubický kraj – Deseti jarními kilometry v Kunčině u Moravské Třebové začíná o víkendu populární regionální seriál běžeckých závodů nazvaný Iscarex Cup 2019. Stejně jako v uplynulých letech přináší pestrý kalendář běhů nejrůznějšího charakteru.

Prvomájové běžecké zápolení v Poličce. | Foto: Deník/Radek Halva

V období od března do prosince je připraveno bezmála šest desítek rozličných podniků. Běhat se bude jak na silničních a asfaltových tratích, tak v terénu na loukách, polích i v lesích. Chybět nemohou běhy do vrchu, stejně tak ani závody na dráze. Prostě každý vyznavač běhu si může vybrat, co je mu nejblíže.