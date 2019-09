Vstoupit do sezony co nejlépe. Takové přání mají na začátku svých soutěží snad všechny sportovní týmy, ty hokejbalové nevyjímaje. A pardubičtí Autoskláři tyto plány v Crossdock extralize zdárně realizují. Dva zápasy, šest bodů v kapse, navíc skalp úřadujících mistrů republiky. Co si přát více…

ZNOVU SE ZVEDLI

V utkání na půdě pražského Kert Parku hosté sice přišli o dvoubrankové vedení, ale ve třetí části přišli s dalším náporem a tentokrát mu soupeř neodolal. „Na Kert jsme se chystali a některé věci nám zafungovaly. Od začátku jsme měli dobré tempo a dokázali odskočit na 2:0. Bohužel jsme potom částečně polevili a přestali dodržovat taktiku. Kert je velmi silný a dovedl toho hned využít. Těší mě však, že jsme se dokázali z tohoto úderu zvednout a ve třetí třetině rozhodnout. Vítězství v Praze je cenné, ale nepřeceňujeme to. Chceme dál pracovat na zlepšování naší hry,“ nevznáší se pardubický trenér Jiří Mašík přes nadmíru povedený start do extraligy v oblacích.



Letohradští hokejbalisté chtěli v domácí premiéře napravit nepovedené vystoupení z Karviné a vyšlo jim to. Jakoby se nemohli dočkat prvního utkání na novém plastovém povrchu, soupeře z Kladna na něm přivítali ve velkém stylu. Od úvodního vhazování se drali do útoku, siréna ohlašující gól Jelenů se poprvé ozvala v čase 3:37, kdy účet otevřel junior Bogdány. Tentýž hráč byl o chvíli později u dalšího zásahu, tentokrát z hole kapitána Věcheta. Demolice Kladna pokračovala dál, jeho gólmana Jirotku vyhnal z branky další nadějný junior Faltus za necelých jedenáct minut to bylo 3:0. Druhá část se obešla bez gólů, další padly v poslední pětiminutovce kdy nejprve doklepl míček za záda bezmocného brankáře Halbrštát, aby v závěru sebral Šimarovi čisté konto hostující Barnošák.

JUNIORŮM TO JDE

V dohrávce úvodního dějství prvoligové soutěže se dařilo poličské Kometě, která se tradičně řadí mezi favority. I když měla k dispozici jen deset hráčů, tak díky povedené druhé třetině zvládla mistrovskou premiéru vítězně.



Za zmínku stojí rovněž pohled do juniorské extraligy, neboť do ní mladí hokejbalisté Letohradu vletěli jako uragán. Vyhráli třikrát v řadě, v domácím dvojzápase přehráli podobně jako jejich dospělí kolegové Kladno 4:2 a den nato deklasovali Tygry z Mladé Boleslavi 8:1. Díky tomu se vyhřívají na čele tabulky. Dařilo se i mladým Autosklářům, i ti uzmuli body na hřišti Kert Parku Praha, a to konkrétně dva po vítězství 3:2 po samostatných stříleních.

Ze statistik

CROSSDOCK EXTRALIGA:

SK Hokejbal Letohrad – HBC Alpiq Kladno 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). Branky: 4. Bogdány (Cvejn), 7. Věchet (Bogdány), 11. Faltus (Vychytil, Macháček), 41. Halbrštát (Macháček) – 44. Barnošák (Hnízdil). Rozhodčí: Kettner – Záhora. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 90. Letohrad: Šimara – Krejsa, Vychytil, Adamec, Lajčiak, Anýž, F. Lux, J. Hejtmánek – Bogdány, D. Hejtmánek, Faltus, Cvejn, Holuša, Věchet, Bečka, Halbrštát, Palcer, Macháček.



HC Kert Park Praha – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 3:5 (0:1, 2:1, 1:3). Branky: 27. M. Kruček (Danko), 30. Wróbel (M. Kruček, Vaniš), 40. M. Kruček (Zvonek, J. Kruček) – 6. Česák (Kvapil), 24. Filip (Kubeš), 34. Förstl (Zajíček), 34. Česák (Š. Moravec, Janeček), 35. Kubeš (L. Moravec, Vlasák). Rozhodčí: Šulo – Pečený. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 41. Pardubice: Stárek – Novotný, Kvapil, Filip, Krejčí, Turyna, Školoudík – Š. Moravec, Zajíček, T. Moravec, Kubeš, Strouhal, Vlasák, Kohoutek, Förstl , Janeček.

1. LIGA:

SK Suchdol nad Lužnicí – SK Kometa Polička 1:3 (0:0, 1:3, 0:0). Branky: Tácha – F. Štefka, M. Štefka, J. Tobiáš.

2. LIGA VÝCHOD:

HBC JTEKT Svítkov Stars B Pardubice B – 1. HBC Svitavy 14:2, Lokomotiva Česká Třebová – HBC Chlumec nad Cidlinou 2:3 PP, Ježci Heřmanův Městec – HBC Hradec Králové B 5:3, SK Hokejbal Žamberk – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B 3:4 SS, Lokomotiva Česká Třebová – HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice B 4:1, HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B – Ježci Heřmanův Městec 0:4. (rh, jan)