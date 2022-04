Těžce nabyté vedení, lehce ztrácejí. To je průvodní znak čtvrtfinálových bojů.

„Náš největší problém je návrat do obrany po neúspěšné střele nebo po ztrátě míče. Brno strašně jednoduše skóruje z rychlých protiútoků a nás pak stojí hrozně moc sil, abychom se vrátili zpátky do vyrovnaného stavu. Tohle musíme zlepšit,“ má jasno pardubický asistent Adam Konvalinka.

Jeho svěřenci kopírují loňskou sezonu, kdy v Kolíně také nezvítězili. V tu dobu koučoval tým jako hlavní.

„V sérii sice prohráváme 0:2, ale je to extrémně odlišná situace. Vloni se hrálo jen na tři vítězné zápasy. Teď jsme dvakrát doma a dvakrát budeme chtít tvrdit muziku. Chceme Brno přetlačit a natáhnout sérii na co nejdéle to půjde,“ přeje si Konvalinka.

Pardubice prohrály dvakrát v Brně. Zlomit sérii musí v domácí hale.Zdroj: FB Basketu Brno

K tomu ale bude zapotřebí, aby se probudili všichni hráči. Především cizinci. Takhle znovu visí hra na pár lidech, v čele s Tomášem Vyoralem. „Musíme jít od zápasu k zápasu. Brnu chceme jasně ukázat, že my jsme na Dašické doma. A tam musíme vyhrát,“ vyhlašuje reprezentační rozehrávač.

To ale Beksa musí utáhnout obranné šrouby, protože v obou venkovních utkáních se přesvědčila, že protivníka nepřestřílí.

„Zlepšit musíme hlavně obranu, protože dostáváme hrozně bodů. Nemůžeme vyhrát v play off, když schytáme sto bodů. Klidně, ať to není okulahodící zápas pro fanoušky, ale my chceme ukázat, že doma nás jen tak někdo neporazí,“ burcuje Vyoral.