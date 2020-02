A říká se mu takto pro vysoký počet zúčastněných atletů a soutěžních disciplín. Ať pod otevřeným nebem nebo v hale je to nerozsáhlejší tuzemský šampionát. Jeho halová verze se konala v Ostravě a medailově se tam prosadili také zástupci krajské atletiky.

Na Pardubicko putovalo dohromady šest cenných kovů.

Ten nejcennější vybojoval v barvách pardubické Hvězdy dorostenec Jiří Šanda v koulařském sektoru. A bylo to prvenství o atletický „parník“, jeho nejdelší platný pokus pětikilogramovým nářadím měřil 17,67 m a neměl konkurenci, stříbrný Jan Svozil (TJ Valašské Meziříčí) zůstal za pardubickým vrhačem o více než půldruhého metru. O druhý medailový zápis pro Hvězdu se ve stejném sektoru, pouze s koulí o kilogram těžší, postaral junior Filip Chodil. Ve velice vyrovnané soutěži s minimálními rozestupy mezi závodníky mu výkon 15,53 stačil na bronz.

Vidět byla také Atletika Chrudim a konkrétně dorostenka Lucie Dvořáková. V tyči překonala laťku ve výšce 346 cm a to znamenalo stříbrnou medaili, když zásluhou lepšího zápisu odsunula na třetí pozici se shodným výkonem Niki Joannidu (SSK Vítkovice). Jen vítězná Karolína Podlahová z USK Praha (370) byla mimo možnosti chrudimské atletky. Její oddílová kolegyně Klára Bažoutová se mezi juniorkami vešla do top šestky v kouli a na překážkách, ta ale měla medailově „splněno“ o týden dříve, to totiž byla bronzová na republikovém víceboji.

Dalším krajským klubem, který zapsal medailový počin, je AC Pardubice. Zasloužila se o to Kateřina Tamchynová na 60 metrů překážek. Ve finále zvládla tuto trať za 8,47 a u jejího jména se rozsvítila písmenka PB značící osobní maximum. Byl to čas mající stříbrnou hodnotu, protože Andrea Zabloudilová (AK Olymp Brno) byla ještě o čtyři setiny sekundy rychlejší.

Vydařený šampionát prožily mladé atletky AC Vysoké Mýto, které do svých sbírek přidaly po bronzovém kovu. Ve skoku vysokém juniorek se o medailistkách rozhodovalo na 169 centimetrech, Justýna Brýdlová tuto výšku třetím pokusem překonala a mohla se radovat z mistrovského bronzu. Klára Bartošková patřila na 400 metrů juniorek mezi favoritky, do cíle ve finiši vpadla za 56,95 a byla z toho třetí příčka.