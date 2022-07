Mužík běží z Poličky do Benátek. Chce pomoci handicapované dívce

Vypadá to na první pohled poněkud šíleně, ale je to tak. Známý poličský fotbalista a futsalista Jiří Mužík je na cestě z Poličky do Benátek. Ne těch u Litomyšle nebo nad Jizerou, ale do Itálie! A pěkně po svých. Zapojil se do projektu Darujeme milion na pomoc handicapované Patričce a k pomoci vyzývá každého, kdo jeho cestu sleduje.

Jiří Mužík na cestě do Itálie. | Foto: FB darujememilion.cz