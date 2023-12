Zlí jazykové říkají, že veškerý sníh, který v Česku během této zimy napadl, byl ten v průběu měsíce prosince. Jak tomu bude ve skutečnosti, to se teprve uvidí. Že to bude s bílou pokrývkou přece jenom lepší, v tom upřímně doufají pořadatelé mistrovství České republiky v motoskijöringu. Na kalendářní poradě sestavili program závodů, jichž by se mělo v lednu a únoru odjet celkem pět a jak je tradicí, tak všechny na východě Čech. Konkrétně v Klášterci, Letohradu, Rudníku a Dobřanech.

Samozřejmě, co dovolí příroda, to je otázka. Vzpomeňme na začátek letošního roku, kdy se podařilo zvládnout alespoň dva podniky, a to během jediného únorového víkendu v Klášterci a Dobřanech. „Sezona to byla určitě vydařená, kladem byla velká jezdecká účast v obou kategoriích včetně hojné účasti lotyšských jezdců. Na oba závody přišlo hodně diváků,“ připomněl hlavní organizátor seriálu Josef Vašíček.

Do Rudníku dvakrát

Příprava na nový ročník populárního zimního šampionátu je v plném proudu, byť, jak bylo zmíněno, závidí na tom, jestli bude na zvolených místech po novém roce dostatečná sněhová peřina. „Pokud nám bude přát počasí, je v plánu pět závodů. Pojede se na tradičních tratích. Závodit se tentokrát nebude v Dalečíně, ale díky obětavým členům SMX Rudník se u nich pojede dvakrát,“ posílá Vašíček poděkování do Krkonoš.

Kromě hlavního mistrovského seriálu bude součástí programu také zápolení pro nelicenční hobby závodníky, kteří pojedou na všech zastávkách Orlický pohár. „Tyto závody jsou rovněž divácky zajímavé a účastní se jich značné množství dvojic. Nejlepší z nich pak mají právo zúčastnit se s určitou podporou sponzora rovněž seriálu MČR,“ vysvětlil Josef Vašíček.

Rok 2024 přinese do domácího motoskijöringu také několik novinek. „Tou určitě největší je povýšení seriáluz národního mistrovství na Mistrovství ČR Open – Orion Shiva KTM 2024. To znamená, že pokud budou startovat jezdci z jiných států, budou se jejich výsledky normálně započítávat do mistrovství ČR. Předběžně víme, že na některých závodech uvidíme kvalitní jezdce z Lotyšska, kteří v minulé zimě dokazovali, jak motoskijöring ovládají. Nevylučujeme možnost startu dalších jezdců z okolních zemí,“ říká šéf seriálu.

Kontrola vybavení

Vzhledem k vyšší náročnosti dozná změn také organizace jednotlivých podniků. „Počítáme s částečnou úpravou časového harmonogramu. Přejímky jezdců začnou v 7:30, dříve budou i tréninky, rozprava a podobně. Kvalifikační jízdy MČR budou začínat o půl dvanácté. Kvůli zvýšení bezpečnosti jezdcůi lyžařů budeme více kontrolovat techniku i výbavu účastníků, a to i v Orlickém poháru. Dochází k mírnému navýšení startovného pro posádky, a to v mistrovství republiky na 1200 a v Orlickém poháru na 1000 korun. Nadále budou jezdci navíc získávat mistrovské body za první tři místa v kvalifikaci. Prvních deset jezdců seriálu 2023 bude mít prioritní startovní čísla podle svého umístění,“ vypočítává Vašíček.

Historie českého šampionátu v motoskijöringu, který fanouškům motorismu vyplňuje dlouhou zimní přestávku, se začala psát v roce 1998. Ale ne každou zimu se závodilo, matka příroda byla nejednou proti, jindy se podařilo odjet pouze jeden či dva podniky, tak jako letos. Naopak nejvíce se povedla sezona 2010, kdy se odjelo všech deset naplánovaných podniků, a to dokonce v původních termínech. „Během třiadvaceti ročníku se uskutečnilo celkem 121 závodů. Chtěli bychom, aby se nadále odehrávaly v přátelském prostředí a líbily se nejen jezdcům, ale i přihlížejícím divákům. A můžeme si jen přát, aby nám všechno vyšlo tak, jak si přejeme,“ dodal Vašíček.

