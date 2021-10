Na závodní trati v Přerově se konal závěrečný podnik mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu. Pro litomyšlský Orion Racing přinesl jak radost, tak zklamání.

Orion Racing Team v Přerově. | Foto: Radek Lavička

V kubatuře do 85 ccm ještě jeden závod do konce sezony zbývá a pro Orion to vypadá na dva cenné kovy. Mezi veterány potvrdil dominanci a titul Petr Bartoš, čtvrté a páté místo v celkovém hodnocení třídy MX1 se také hodnotí vysoko. To jsou všechno klady. A zápor? Petr Rathouský závěrečné dvě rundy nezvládl a propadl se v kategorii MX2 mimo stupně vítězů. Chuť si však se svými týmovými kolegy bude moci spravit o víkendu v Dalečíně na šampionátu družstev. Manažer PETR KOVÁŘ sčítal plusy i minusy, tak jak to ve sportu chodí.