Pardubice /ROZHOVOR/ - 69. Zlatá přilba města Pardubic: Po dvouleté pauze nebude chybět nejlepší český jezdec.

Václav Milík. | Foto: ČTK

Má za sebou další rok v nejvyšší polské soutěži, kde se potkával s nejlepšími jezdci světa na ploché dráze. Jeho Wroclaw skončila nakonec druhá, když našla přemožitele až ve finálové sérii, jejíž druhý díl se uskutečnil minulou neděli.

Právě kvůli termínovým kolizím se závody v Polsku na Zlaté přilbě dvakrát za sebou chyběl. Letos ovšem bude Václav Milík u toho, již v neděli se představí na pardubickém stadionu v bitvě o vzácnou trofej.

„Jsem rád, že můžu jet. V Polsku závodím v podobné konkurenci, která se chystá i do Pardubic. Budu bojovat, chtěl bych si jako český zástupce dát Přilbu na hlavu,“ řekl čtyřiadvacetiletý plochodrážník, který v české soutěži hájí barvy AMK Zlatá přilba Pardubice.



Jak osobně vnímáte tradiční závod o Zlatou přilbu?

Je to nejstarší závod, a kdo získal v poslední době Zlatou přilbu, tak byl nebo stále je i hodně vysoko v Grand Prix. To svědčí o tom, že musí vyhrát dobrý závodník. Bydlím kousek od Pardubic, od začátku své kariéry jsem Pardubák. Bylo by fajn ji vyhrát.



Cítíte zvýšený tlak a očekávání i z toho důvodu, že na český úspěch se již dlouho čeká?

Na mě jako na jezdce už žádný tlak není, protože jsem si na všechno už zvykl. Jak to má dopadnout, tak to dopadne. Že bych musel dělat něco speciálního, to se říct nedá. Pojedu klasický závod, jako jezdím v poslední době, kdy se mi daří.



Dá se tomu ubránit, když pojedete specifický závod doma a na stadionu bude hodně českých diváků?

Já mám kolem sebe dobrý tým, který mi nepustí nikoho k tělu. Nebudu mít příležitost před závodem s někým pokecat, protože ho za mnou ani nepustí. Já jsem pak více v pohodě a soustředím se na závod.



Naposledy jste jel Zlatou přilbu v roce 2014, kdy jste skončil ve čtvrtfinálové skupině. Bude to velký rozdíl, až se nyní postavíte na start?

Myslím, že nebude. Závodníci kolem mě budou podobní, akorát mám více zkušeností. V Pardubicích jsem je ještě v takové konkurenci neměl možnost otestovat. Na Zlaté přilbě se ukáže.



Co říkáte právě na konkurenci, která vás v neděli v Pardubicích čeká?

Budou tady dobří závodníci, i jezdci Grand Prix, ale už jsem poznal, že jsou porazitelní. Každý závod je jiný. Že by někomu pardubická dráha extra seděla, to si nemyslím. Každý závodník si ji musí znovu projet a poznat ji.



Prožíváte další úspěšnou sezonu. V pražské Grand Prix jste v červnu v roli divoké karty dojel na třetím místě. I to může být vzpruha před pardubickým závodem?

Na Markétě to vyšlo suprově. Bral jsem to v klidu, žádný stres jsem na sobě nedával znát. Ale Zlatá přilba je jenom za první místo, chtěl bych ještě výše.



Bojoval jste i o stálé místo v Grand Prix pro příští rok, ale závod v Togliatti se nevydařil a postup utekl…

Není to tak, že bych toho nějak hodně litoval. Dostat se do Grand Prix by bylo super, ale zase na to nepospíchám, protože všechno má svůj čas. Zjistil jsem, že pokud by se do toho extra tlačilo, tak by pak člověk mohl ležet v nemocnici a škrábat se na hlavě. Radši pojedu normálně. Pokud to má přijít, tak to vyjde.



Jak náročné je pro vás udržet si stabilní formu v průběhu celé sezony?

Dříve jsem nad tím hodně přemýšlel, teď je tolik závodů, že to ani nestihnu. Když se nepodaří závod, tak se na to má večer zapomenout. Zítra je další den. Celkem jsem měl trápení se starty, protože nebyly úplně stoprocentní. Udělali jsme i pár změn na motorce. Ze startů se mi potom dařilo, ještě zbývá pár věcí doladit, pak by to mohlo být fajn.



Probíhá nějaké hecování s otcem (Václav Milík starší), který o Zlatou přilbu jel, ale nepodařilo se mu ji získat?

Nevím přesně, kolikrát jel. Ale jednou vyhrál na Zlaté přilbě malé finále. Táta alespoň dvakrát získal Zlatou přilbu Slovenska, tak pořád říká, že je lepší než já (usmívá se). Mně totiž chybí, stoprocentně ji budu chtít taky vyhrát. Tento rok jsem se do Žarnovice nedostal, protože jsem měl závod v Polsku. Když budu mít volno, tak bych tam chtěl příště jet.



Váš fanklub už má na neděli nakoupené vstupenky? Jakou budete mít podporu na domácí dráze?

Co mám informace, tak kupovali lístky do sektoru M. Stoprocentně budu mít podporu. Prý mají připravené nějaké transparenty, ale nechtějí to prozradit. Sám jsem zvědavý, co na nich bude.

Pardubice poznají mistra světa

Pardubice - Plochodrážní program začne na stadionu ve Svítkově už dnes v 19 hodin, posledním finálovým závodem zde vyvrcholí seriál mistrovství světa jezdců do 21 let. Ve hře bude i loňský vítěz Max Fricke z Austrálie, před pardubickým závodem ovšem drží průběžné první místo polský jezdec Maksym Drabik. Za ním je o pouhý bod jeho krajan Bartosz Smektala, další dva ztrácí právě Fricke. Účastníky finále jsou i Brit Robert Lambert, Australan Brady Kurtz a další závodníci. Český zástupce Eduard Krčmář je po dvou kláních dvanáctý. Kromě něj ještě budou české barvy v Pardubicích zastupovat Patrik Mikel, Josef Novák a Filip Hájek.

Plochodrážní supervíkend - program:

Pátek 29. září od 19.00:

Finále mistrovství světa jezdců do 21 let



Sobota 30. září od 14.00:

43. Zlatá stuha juniorů, 4. Jawa Cup (250 ccm)



Neděle 1. října od 12.00:

69. Zlatá přilba města Pardubic