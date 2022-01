Jezdec s číslem 143 by se měl stát hrdinou čtvrtečního dne na Dakarské rallye. Obětoval se a věnoval přední kolo své motorky Martinu Michkovi, který potom mohl po havárii na duně dojet do cíle. Sice nabral ztrátu více než čtyři hodiny, ale pokračuje. „Závodilo se tvrdě, hrozilo, že vypadnu. Ale poslední jezdec mě zachránil. Je to frajer a chci se s ním ještě více seznámit,“ děkoval Michek, který klesl na 37. místo v celkovém pořadí. Milan Engel je průběžně třicátý a druhý v kategorii jezdců bez asistence mechaniků.

Byla to nejtěžší etapa na letošním Dakaru. Do jedné z pastí se bohužel dostal také Martin Michek, který se chtěl posunout dopředu. „Jelo se rychle po takových plantážových dunách. Vracel jsem se pro waypoint, rozjel to naplno a myslel, že na trati žádná překážka nebude. Jenže jsem se mýlil, pode mnou se najednou otevřel vyfoukaný kaňon,“ popisoval kritický moment.

„Letěl jsem a obrovsky to se mnou plesklo. Motorka mě nevysadila, což je neuvěřitelné. Možná také z toho důvodu, že jsem během letu měl dostatek času přemýšlet, co udělám a jak dopadnu. Nebyl to malý let. Rozbil jsem přední kolo na kaši. Organizátoři mě pak zastavili a říkali, že je to moc nebezpečné. Musel jsem zastavit,“ vyprávěl Michek, který se nacházel kousek od vyřazení na Dakaru. Stačilo zmáčknou červené tlačítko a oznámit to organizátorům. Kolem něho už projely všechny motorky. Jenže pak vrátil poslední jezdec Juan Puga, který na Dakaru závodí se svým synem.

Video s výměnou kola:

Zdroj: Youtube

„Vrátil se, protože mu začala blbnout motorka. Tvrdil, že nechce pokračovat v závodu a nabídl mi přendání předního kola. Neskutečný frajer, neuvěřitelné. Poslední jezdec v pořadí a on se vrátí a nabídne mi pomoc. Přehodili jsme to, objal jsem ho a on jen říkal, ať už pádím pryč,“ popisoval Michek, který mohl pokračovat dál v hlavní klasifikaci. „Bylo to opravdu na poslední chvíli. Už jsme posílali pro Martina asistenční auto s náhradním kolem, aby mohl závod ukončit a dojet do bivaku sám,“ prohlásil šéf týmu Ervín Krajčovič.

Michek tak mohl dorazit do bivaku. „Dakar mi letos dává velké rány, ale tohle byl úžasný moment. Po dojezdu do bivaku jsem si dal sprchu a hned jsem Ekvádorce šel vyhledat. Dal jsem mu podepsaný dres, vrátil kolo a ještě jsem mu poděkoval. Chci s ním být dál v kontaktu,“ říká jezdec, který se plánoval posunout k první patnáctce, teď je však průběžně na 37. místě. „Už to chci dojet hlavně pro fanoušky a také pro něho,“ tvrdil Michek.

Jeho týmový kolega stále drží druhé místo v kategorii jezdců bez asistence. „V etapě jsem se soustředil hlavně sám na sebe, předjel dva jezdce a navigoval si sám. Jsem rád, že jsem jel podle svého tempa. Neudělal jsem žádnou chybu, trasa byla dost těžká, měkký písek a vleklé duny. Na motorce nic rozbitého nemám, jdu se připravit na poslední etapu,“ popsal Engel.