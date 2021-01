Favorité totiž začali s blížícím se finišem přehnaně riskovat, chybují a důsledkem jsou těžké karamboly, zásahy záchranářských vrtulníků a vynucená odstoupení. Tak jako nyní v případě průběžně druhého Australana Price či Argentince L. Benavidese.

A Michek, jenž v úterý zajel vinou pádu a opakovaného bloudění okolo města Naúm (465 měřených kilometrů) dvacátý čas, z toho těží.

Hledání cesty i pád

„Mám dost smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. Co se dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mě stálo pětadvacet minut. Než mi došlo, že jedu zcela mimo, tak uběhla dlouhá doba. Skoro jsem pak nevěděl, na jaké místo se mám vrátit. Bylo to pro mě frustrující,“ uvedl Michek.

Potom se sice rozjel do vyššího tempa, před tankovacím bodem ale opět zabloudil a ke konci se potýkal s pádem. „Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu,“ uvedl Michek. „Celková třináctá pozice mě těší, ale určitě bych byl šťastnější, kdyby závodníci byli v pohodě, jezdili se mnou a já je překonal svojí rychlostí,“ dodal motocyklista.

Trvalo to věčnost

Lepší než Michek byl v desáté etapě jeho týmový parťák Milan Engel, 15. místo v etapě mu přineslo posun na 21. příčku celkově. Po dojezdu na tom byl ještě lépe, ale některým závodníkům byl zkorigován čas poté, co na trati pomohli havarujícím jezdcům. „Hlavně bylo potřeba být pozorný, na trase byly skryté waypointy a člověk si pro ně musel zajet. Kdo jel hlavou, tak měl navrch,“ popsal svoji strategii Engel.

Trasa během úterka vedla náročným terénem. „Duny nebyly žádné, byl tam hlavně písek a v něm vylezlé šutry. Bylo to strašně ubíjející a velice dlouhé na psychiku,“ doplnil jezdec, kterého v předchozí maratonské etapě brzdily technické problémy. „Bohužel i během úterka to blblo. S čerpadlem už nebyly problémy, ale motorka mi moc nešla nastartovat. V elektronice je pořád nějaký hokej a musíme na to přijít.“

Ještě jedno pozitivum pro Milana Engela skvělý výsledek z deváté etapy má. Ve středu totiž bude vyjíždět do rychlostního testu mezi prvními. „Za výsledek jsem moc rád. Určitě se mi pojede lépe z předních pozic, uvidíme, jak se mi bude dařit držet krok s jezdci z továrních týmů,“ těší se Engel.

Podle obou jezdců i týmového bosse se dají čekat v následujících dnech další náročné trasy přes kamenné cesty a vyschlé řečiště. „Bude to podobný terén, tedy hodně kamení a dost tvrdý povrh. Ve čtvrtek nás čeká v tomto 511 kilometrů, což bude rozhodující den,“ uvedl Engel. Úterní etapu si pochvaloval Ervín Krajčovič. „Je to skvělá výchozí pozice. Martin je dostatečně motivovaný, aby v následujících dnech uspěl a pohlídal si navigační chyby. Milanovi se po technických potížích v maratonské etapě zvedla nálada a chce se posunout výš. Víme moc dobře, že na lepší umístění rozhodně má.“

Středeční desátá etapa z Naúmu do Úly měří 583 kilometrů, započítávat se bude čas na 342 z nich. (rh, mrg)