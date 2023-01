Motorku pořadatelé českému týmu přivezou v pozdních večerních hodinách. Pokud by se potvrdilo, že problém vznikl na základě paliva, mohl by Engel pokračovat dál. „Nevím, jestli bude v našich silách to s komisaři vykomunikovat, musíme navíc vše zanalyzovat. Je hlavně hrozně smutné, že se něco takového vůbec děje,“ dodal Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.

Měl v plánu stoupat celkovým pořadím dopředu, jenže mu motor jeho speciálu vypověděl službu. A tak jen Milan Engel sesedl a čekal na odvoz pořadatele do bivaku. Sám neví, kde byl problém. „Hrozně mě to mrzí, že jsem vypadl na nějakou mechanickou závadu. Uvidíme, co se tam v motoru odehrálo, motorka dorazí do bivaku v pozdních hodinách,“ popsal Engel, který byl v celkovém pořadí na 30. místě. Mezi motorkáři se ale povídá, že za technickými problémy může být nekvalitní palivo. To vyřadilo už několik jezdců, někteří se ale po prokázání vrátili zpátky do hlavní soutěže.

„Na tankovačce kontrolovali organizátoři kvalitu benzínu. Je tu bohužel hodně špinavý, vyskytuje se v něm voda. Někdo s tím má bohužel problémy. Každému z nás tak odebrali vzorek z nádrže hadičkou. Kontrolovali, jestli v něm něco není. U mě to bylo v pohodě, čisté,“ měl štěstí Michek, který se po čtvrtku opět posunul. Nyní drží skvělé třinácté místo a odstup na čelo je něco málo přes hodinu. „Byla to absolutně písčitá etapa od začátku do konce. Čekala na nás tvrdá práce, terén byl zase složený velbloudí trávou. Bylo hodně výjezdů a nájezdů na duny, někdy to bylo rozbité,“ popisoval jezdec.

Riskují život, vypadnou kvůli benzínu

Zcela opačné starosti má však Milan Engel. Jeho tým Orion Moto Racing Group usiluje o to, aby pokračoval v hlavní soutěži. „S něčím takovým můžeme za organizátory přijít až ve chvíli, když si budeme absolutně jistí, že hlavní příčinou technické závady je nekvalitní palivo. Rozhodně bychom nebyli jediní. Jenže motorku nám pořadatel přiveze až v nočních hodinách. Nevím, jak případné protesty budou komisaři stíhat evidovat a učinit posléze rozhodnutí. Nevzdáváme se,“ vzkázal Ervín Krajčovič, který takovou situaci na Dakaru nepamatuje.

„Komisaři už za námi byli, nafotili si vypuštěnou nádrž ze včerejška. Můžeme jim ukázat sítka z čerpadel s tou špínou. Podobně postupuje také tovární značka Hero,“ dodal Krajčovič, který kroutí hlavou nad tím, že se v Saudské Arábii musí řešit tak intenzivně kvalita paliva. „Vždyť tahle země produkuje určité procento světových zásob ropy. Investujeme čas, peníze, závodníci na motorkách riskují život na trati a pak jim někdo vezme radost z rampy a z dobrého výsledku kvůli špatnému benzínu. Pokud se to potvrdí, bude to hodně nefér.“

