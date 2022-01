Milan Engel skončil v úterý čtyřicátý a celkově je pětatřicátý. „Bohužel mě dostaly navigační pasti, stálo mě to hodně minut. Ještě mi k tomu přestala jít ke konci zadní brzda. Musím zjistit, kde je chyba. Žádný kámen jsem netrefil. Cítím se dobře fyzicky, psychicky je to horší. Dělal jsem hodně chyb. Budu mít co dělat uhlídat druhé místo v kategorii jezdců bez asistence,“ uvedl Engel.

V budoucnu elektrické motorky?

Na letošním Dakaru se o tom často mluví. Budoucnost pouštní soutěže v roce 2030 se plánuje nastavit z obnovitelných zdrojů, údajně z elektromobility. Však se také po dunách prohání hybridní audi. Ale jak je to v oblasti motorek? Provádí se nějaké konkrétní kroky pro technologický přechod? „Zatím o tom nevíme. Nedokážeme si představit, že bychom v následujících letech závodili na elektrických motorkách,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group. Martin Michek a Milan Engel si pochvalují přítomnost se spalovacími motory. „Budoucnosti se však nebráním, sám mám elektromobil,“ říká Michek.

Oba jsou odkojení benzínem, milují zvuk motorky. Moc dobře však vědí, že se čím dál více začíná hovořit o ekologické budoucnosti rallye. A nejen tam. „Zrovna v motokrosu se v prosinci představila plně elektrická motorka, dokonce je v plánu samostatný tovární tým s touto technologií,“ upozornil Michek, kterému nové věci obecně nevadí. „Obdivuji technologické novinky, vždycky mě to zajímá. I když se mi to zcela nelíbí, protože jsem vychovaný k benzínu. Ale taková firma jako Audi by přece neudělala auto z elektriky, kdyby v tom neviděla potenciál.“

Jak by tedy mohla vypadat budoucnost elektrických motorek na Dakaru? Na tankovacím místě nebudou benzínky, ale servisy, ve kterém se pouze vymění baterky za ty nabité. „Myslím, že já už něco takového nezažiju, maximálně v rámci testování. Ale už to asi nebude takové, protože na elektrických motorkách se nemá skoro nic co rozbít. Maximálně baterky nebo kola,“ myslí si Engel. „Jsem rád, že zažívám benzínovou přítomnost. Navíc stále máme papírový roadbook, o němž se hovořilo, že bude rovněž digitální.“

O elektrických motorkách se zatím nic konkrétního neví, ale co není, může být. „Pro nás je to hudba budoucnosti, ale vize tam je. Není však pociťováno, že bychom tím směrem měli v brzké době jít. Těžko se nahradí spalovací motory. Třeba tady jezdí kamion na vodík, ale oni ho vysadí dvacet kilometrů před cílem a pak na něj udělají záběr z vrtulníku,“ dodal s úsměvem Krajčovič.