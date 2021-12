A tradicí je v posledních letech také účast týmu Orion Moto Racing Group. Litomyšlský Orion Racing Team se stal titulárním partnerem sestavy manažera Ervína Krajčoviče, které se letos v lednu zapsala do dějin české účasti na tomto legendárním zápolení.

Znovu o TOP 10?

Martin Michek vyrovnal desátým místem v kategorii motocyklů nejlepší český výsledek v dějinách a nebýt penalizace za neprojetí kontrolního bodu v závěrečné etapě, tak by jej i překonal.

Ilustrační foto.Zdroj: Orion MRG

Je tak jasné, že Michek půjde do Dakaru s velkým odhodláním a vysokými ambicemi. V průběhu roku se naladil velice dobře, stal se totiž vítězem dlouhodobého seriálu Světového poháru dálkových soutěží Baja. Rozhodovalo se na poslední soutěži v Portugalsku. „Ze dna jsme se dostali na vrchol. Po zprávách od Martina, že stojí někde ve speciálce bez benzínu, jsme všichni byli hodně zklamaní. Dali jsme do toho spoustu času, úsilí a samozřejmě také financí. O to lepší je pocit z toho, že vše nakonec dopadlo na jedničku. Celý seriál Baja byl pestrý, byli jsme v Dubaji, Maďarsku, dvakrát v Portugalsku. Všude to bylo jiné,“ popisuje manažer Krajčovič.

Odkázán sám na sebe

Poosmé se na Rallye Dakar vydá Milan Engel, v minulém ročníku osmnáctý v celkovém pořadí, tentokrát se ale rozhodl pro úplně novou zkušenost. Startovat bude v kategorii Original by Motul, tedy bez týmové asistence. „Bude to výzva. Uvidím, jestli budu muset trochu změnit strategii a o něco šetřit jak sebe, tak motorku. To ale budu zjišťovat za pochodu. Dakarový speciál jsem za svoji kariéru opravoval nespočetněkrát, takže věřím, že si s případnými problémy dovedu poradit,“ říká jezdec, který je znám svojí schopností dostat motorku do cíle etapy, když je to jen trochu možné.

Jeho účast v Saúdské Arábii byla v ohrožení vinou těžkého pádu na soutěži v Maroku, ale zranění by mě stihnout doléčit. „Přestože bude odkázán sám na sebe, tak nadále zůstává plnohodnotným členem Orion Moto Racing Group. Milanovi na Dakar všechno připravíme stejně tak, jakoby jel s mechanikem a byl s námi pod jedním stanem. Techniku od nás má novou a stoprocentně připravenou na závod, a to včetně upraveného motoru. Věřím, že zajede kvalitní výsledek,“ zdůraznil Krajčovič.

Ilustrační foto.Zdroj: Orion MRG

Odlet je naplánovaný na 27. prosince, techniku však zástupci týmu museli nalodit v Marseille na konci listopadu. Jezdci by také rádi stihli trénink v Dubaji. Oba motokrosaře doplní v barvách Orionu Moto Racing Group automobilisté v kategorii Dakar Classic – Martin Čábela s navigátorkou Olgou Lounovou. Start je v Džiddě na Nový rok.