Druhá půlka velmi náročné Dakarské rallye se rozjela a pro tým Orion Moto Racing Group se neobešla bez problémů. Martin Michek předvedl i po pádu výborný výkon a v průběžném pořadí se vrátil na desátou příčku. Vážnou komplikací není ani jeho namožená ruka. Naopak málem skončil Milan Engel, když mu na trati praskla rozeta. Zachránil ho Jaromír Romančík, který se obětoval a z jeho motorky mu poskytl zadní kolo.

Sedmá etapa. | Foto: Orion MRG

Engel tak dál pokračuje v soutěži, momentálně drží 22. místo. Do cíle sedmé etapy se dostal také Martin Prokeš a Dušan Drdaj. Pro Romančíka Dakar definitivně skončil…

Tohle byl velmi náročný rozjezd po sobotním dni volna. Neděle mohla skončit velmi, velmi špatně. Martin Michek totiž na čtyřicátém kilometru havaroval. Trasa se přesunula z dun do kamenitějších oblastí, a tak přistání nebylo lehké. „Málem jsem narazil do větších kamenů. Jsem trochu podrbaný a pocuchaný, ale povedlo se mi dojet,“ popisoval v cíli Michek, který opět předváděl skvělé tempo na trati. „Martin měl nešťastný pád, pak z toho plynoucí technický problém, a přesto to zvládl dotáhnout do TOP10 a vrátit se mezi nejlepších deset i celkově. To je skvělé,“ prohlásil šéf týmu Ervín Krajčovič.

Michek se rychle ze všeho oklepal. Rovněž pomohlo, že ho jeho naražená a namožená levá ruka tolik neomezovala. V předchozích dnech v ní cítil velké bolesti, jako kdyby ho někdo bodal nožem. „Neděle mě stála hodně sil, také psychických. Jsem rád, že se stav mé ruky po volném dni zlepšil. Stále drží. Už zbývá pět dní a budu rozhodně ještě bojovat,“ vyhlásil Michek, který v loňském roce skončil jedenáctý. Po legendárním Slovákovi Svitkovi je v aktuální top 10 druhým motocyklistou ze soukromého týmu.

Romančík se obětoval

Obrovské a nevídané trable postihly Milana Engela. Ten měl za sebou parádní dvoudenní etapu v dunách, po které poskočil na 19. místo průběžného pořadí. Jenže na 61. kilometru musel Engel zastavit. „Pro nás je to absolutně nepochopitelná věc – praskla mu rozeta. Navíc nová, kterou jsme vyměnili ve dni volna. Bohužel některé technické problémy nemůžeme ovlivnit, bylo to hodně frustrující. Snažíme se takovým chvílím předcházet,“ prohlásil Ervín Krajčovič. Zafungoval týmový duch – přímo na trati Engela zachránil Jaromír Romančík, který jel mimo hlavní soutěž.

„Milánka jsem viděl stát s prasklou rozetou. Vůbec jsem neváhal a kolo jsem mu dal, aby mohl pokračovat a dokončit závod. Já už nemám co ztratit. Jen doufám, že se mu to podaří a soutěž dokončí. Držím mu palce,“ hlásil Romančík, který chtěl na letošním Dakaru sbírat hlavně zkušenosti. Engel díky tomu náročnou sedmou etapu dokončil, do cíle v neděli dojel na 62. místě se ztrátou více než dvou hodin. „Jsem moc vděčný, že jsem v bivaku. Vděčím za to klukům z týmu, bez nich bych do cíle nedojel. Moc za to děkuji. Bylo to v neděli protrpěné, ztratil jsem hodně minut. Nesmím věšet hlavu, ještě nás čeká pět těžký etap. Musím se vzpamatovat, dát do toho energii. A bojovat,“ dodal Engel.

Prokeš s Drdajem si poradili

Nováček Martin Prokeš dokončil nedělní etapu na 43. místě a v průběžném pořadí je jednačtyřicátý. Nevyhnul se jednomu pádu. „Přihodil se mi v dunách, přelétl jsem jednu seknutou dunu. Motorka skončila na mě, musel jsem se tam sbírat,“ popisoval bojovník z Krásného Pole u Ostravy. „Byla to hodně dlouhá speciálka, v těch kamenech mi to moc nejede. Když je takový terén, raději zvolním, nechci to tam rozbít.“

Do etapy nastoupil po dvou dnech Dušan Drdaj. Ten bohužel musel skončit v rámci hlavní soutěže, když se mu v první části šesté etapy poškodila zadní nádrž. Na Dakaru předvedl výbornou rychlost a dravost. S opravenou motorkou dokončil nedělní etapu na 28. místě s odstupem hodiny a jedenácti minut.

„Celý den byl pro mě hodně zábavný a užil si ho. Jsem rád, že mohu zase závodit. Hodně mě to bavilo, i když jsem startoval ráno jako předposlední,“ dodal Drdaj, který potkal na trati Romančíka. „Říkal, že dal Milanovi kolo a ať jedu za ním. Když se mu něco stane, tak bych mu dal také nějaké díly, samozřejmě. Jelo se mi hezky, s výsledkem jsem také spokojený.“

Rallye Dakar, 7. etapa:

Martin Michek: 10. místo (celkové pořadí: 10., ztráta 1:43 min.)

Milan Engel: 58. místo (celkové pořadí: 22., ztráta 4:56 hod.)

Martin Prokeš: 43. místo (celkové pořadí: 41., ztráta 9:57 hod).

Dušan Drdaj: 28. místo (celkové pořadí: 60., ztráta 66:33 hod.)

Jaromír Romančík: nedokončil (celkové pořadí: 115., ztráta 126:12 hod.)

(z tiskové zprávy)