Pracuje s úplně jiným finančním budgetem, má zcela odlišné možnosti pro tréninky. Přesto český tým Orion Moto Racing Group opět šlape na paty mocným továrnám. Čím to? „Snažíme se vytěžit z minima maximum. Například v přípravě jsme najeli v minulém roce na dunách tisíc kilometrů, to konkurence tak desetitisíce. Máme své know-how také v nastavení motorky, i když víme, že v naší garáži vývoj továrních strojů nepřekonáme,“ dodal Michek, který obhajuje loňské 10. místo v celkovém pořadí.

Soupeři českou sestavu „blue army.“ Nejenom kvůli barvám jejich závodní kombinézy a motorky, ale také díky odhodlanosti. „Hlavně tovární týmy vědí, že když udělají chybu, tak my toho využijeme. Jsme schopní zezadu zaútočit. Manažeři nás zdraví, přijdou k nám občas očíhnout naše motorky, určitě k nám mají za poslední roky větší respekt a všímají si nás,“ prohlásil týmový šéf Ervín Krajčovič. Orion MRG má letos na Dakaru svůj kamion na přepravu součástek a zcela nové zázemí. A také vůz v kategorii Classic s Martinem Čábelou a Olgou Lounovou.

Zároveň přistupuje k aktuálním výsledkům shovívavě. „Je úžasný úspěch, kde se nyní pohybuje, jsme ale pořád na začátku, ve třetí etapě. Důležité pro Martina je, aby postupně smazával hodinovou ztrátu, kterou nabral zejména v prvním dni po bloudění,“ dodal Krajčovič, který si rovněž pochvaluje aktuální motorky. „Máme od fabriky KTM udělané pérování, měnili jsme také výfuk. Pohráli jsme si s motorem a mapou, zvedli jsme otáčky. Motorka funguje dobře, nejsou žádné problémy. Ani nějak zásadně výkonnostně nezaostáváme na rychlosti, ačkoliv oproti továrnám jsme v tomto znevýhodnění.“

Právě v úterý byl na Dakaru spíše rovinatý profil etapy. „Byla to rychlá speciálka, která se mi líbila. V polovině to byl velký mazec, nicméně držel jsem se a snažil se makat co nejvíc. Tentokrát to bylo trošku písčitý, malinko tvrdší povrch mezi kameny. V závěru také s řečištěm. Jsem rád, že jsem v cíli,“ tvrdil Michek. „Pět minut odstup na nejrychlejšího je naprosto skvělé.“ Milan Engel je mezi jezdci bez asistence druhý za Litevcem Gelazninkasem. „Myslím, že mám na to ho ale porazit. Určitě je to můj cíl,“ říká Engel, kterému více vyhovují techničtější pasáže a duny. „Doufám, že toho bude v příštích dnech více.“