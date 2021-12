V pořadí 44. ročník nejnáročnějšího motoristického světa bude hostit Saúdská Arábie. Původní plán přesunout závod do jižní části zvané Empty Quarter se nakonec nekoná. Dakar tak povede po stejných lokalitách jako v předchozích letech. Díky téměř nekonečnému prostoru a poušti však o překvapení nebude nouze a organizátoři, kteří si pro závodníky připravili přes 8000 kilometrů, opět slibují navigačně velice náročný závod.

Nejprve soustředění

Martin Michek, reprezentant a ambasador Autoklubu České republiky, se za dva roky v českém týmu zvládl dostat mezi nejlepší závodníky dálkové rallye. V lednu se mu povedlo probojovat mezi nejlepších deset na Dakaru a v průběhu roku získal titul ve světovém poháru Baja. Motokrosovou sezonu musel bohužel kvůli zdravotním problémům předčasně ukončit a tak se poslední měsíce mohl soustředit je na dálkový závod.

„Nakonec jsme od organizátorů závodu dostali za pravdu, takže spolu s nízkým startovním číslem bude Martin hned od úvodních kilometrů v obležení nejlepších.“

Ervín Krajčovič, manažer Orion MRG

„Letošní rok byl v rallye a Baje úspěšný. Na Dakaru se mi dařilo držet tempo s nejlepšími a formu jsem si pak přenesl do Baji, kde jsme vyhráli titul. Teď mám ale v hlavě jen přípravu na Dakar 2022, kde budeme chtít obhájit skvělý výsledek v TOP 10. Můj cíl je překonat sám sebe,“ dodal Michek, který uvedl, že ho ještě spolu s Milanem Engelem bude čekat týdenní soustředění v Dubaji. „Ano, ještě před Vánoci poletíme do Dubaje, kde si před Dakarem osvěžíme duny a hluboké písky. Je to nejlepší trénink.“

Zúročit zkušenosti

O nejvyšší pozice bude mezi necelou čtyřicítkou závodníků v kategorii bez jakékoli asistence bojovat matador Milan Engel. Závodník, který se v posledních třech letech umístil v celkovém hodnocení Dakaru mezi elitními dvaceti, zažije novou realitu. . A budou to právě zkušenosti, které by měl po letech sbírání zúročit. „Je to nová výzva. Těším se na ní. Vždy jsem si chtěl tuto kategorii vyzkoušet. Budu se snažit být rychlý, ale zároveň opatrný. Vše si musím spravit sám, takže bych nerad hned ze začátku závodu rozbil motorku a musel někdy do noci opravovat. Tým mi tedy bude spíš jen psychickou podporou,“ řekl.

Michek si na Rallye Dakar věří, Engel pojede legendární soutěž bez pomoci

U nového asistenčního kamionu, který si tým připravil jako jednu z hlavních novinek, tak bude stát jen žluté číslo 10 Martina Michka. „Po sedmi Dakarech bude velice zvláštní mít Milana Engela mimo náš tým a naše zázemí. Máme ale ten pocit, že je teď v nejlepším věku se do této výzvy pustit. Milan zná KTM 450 RR, které máme zbrusu nové, jako málokdo ve startovním poli. S jeho rychlostí a navigační zkušeností bude určitě patřit mezi nejlepší jezdce své kategorie a věřím, že nebude příliš daleko ani od výsledků z předchozích let,“ pevně věří manažer týmu Orion Moto Racing Group Ervín Krajčovič.

Martin Michek se na startovní čáru postaví se žlutým podkladem elitního závodníka. „Nejprve tomu tak nebylo, ale pak jsme začali řešit, proč. Nakonec jsme od organizátorů dostali za pravdu, takže spolu s nízkým startovním číslem bude hned od úvodních kilometrů v obležení těch nejlepších. Musí se vyvarovat větších chyb a pak věřím, že s nimi bude držet krok a dokáže být opět mezi špičkou,“ myslí si manažer.

Podpora Autoklubu

Do pouštního boje se vydá přes 1000 závodníků a České republice patří jako tradičně jedno z nejpočetnějších zastoupení.

„Budu se snažit být rychlý, ale zároveň opatrný. Vše si musím spravit sám, takže bych nerad hned ze začátku rozbil motorku.“

Milan Engel, jezdec Orion MRG

„Rallye Dakar se jede v letošním roce poprvé se statutem mistrovství světa v dálkových soutěžích FIA i FIM. Těší mě, že ve startovní listině najdeme znovu velké množství českých závodníků a závodnic v mnoha kategoriích. V minulém ročníku přesvědčil svými výkony motorkář Martin Michek, když vyrovnal výsledek Stanislava Zlocha z roku 1998. Ambasador Autoklubu České republiky a naší komunikační značky Czech Motorsport, ukázal, že patří do světové špičky mezi jezdci dálkových soutěží a dokáže konkurovat nejsilnějším továrním stájím. I přesto, že je Dakar nevyzpytatelný, věřím, že jeho výsledek bude minimálně stejně povedený, jako byl ten předchozí. Přeji všem českým zástupcům na startu mnoho úspěchů a co nejlepší umístění, fanouškům pak, ať si Dakar opět co nejvíce užijí, a to i prostřednictvím Czech Motorsport,“ okomentoval blížící se závod prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.