Tohle byla velmi adrenalinová etapa pro nejlepšího českého dálkového jezdce. V předposledním dnu náročného Dakaru totiž padesát kilometrů před cílem detekoval na svém stroji problém. „To byla foukačka, protože jsem nevěděl, co se děje s motorkou. Do cíle to bylo do brblání, myslel jsem si, že odešla čerpadla nebo vstřikování,“ popsal Michek, který se svým strojem zastavil dva kilometry po průjezdu sobotním cílem.

„Úplně jsem se zastavil. Naštěstí jsem potkal Štefana Svitka, který mě táhnul na přejezdu na laně. Moc mu za to děkuji. V rámci povolené asistence mi pomohl také můj tým,“ dodal Michek. V sobotu dojel na 19. místě se ztrátou 11 minut. „Motorka nejela ani na jednu palivovou nádrž, tím jsme vyloučili problém s čerpadlem a šli celkem na jistotu. Odešly vstřiky. Dnes stál Beduín při nás. Moc děkujeme Štefanovi Svitkovi, že pomohl Martina na přejezdu odtáhnout nějakých 150 kilometrů,“ prohlásil šéf týmu Ervín Krajčovič.

Nejlepší netovární jezdec

Zároveň se Michek posunul celkovým pořadím na 11. místo. Rakušan Matthias Walkner totiž havaroval na trati a do cíle nedojel. Američan Mason Klein zase do etapy vůbec neodstartoval. Díky tomu se Michek dostal do pozice nejlepšího netovárního závodníka na Dakaru. Dosavadním maximem českého jezdce je 10. místo v celkovém hodnocení před dvěma lety. Na to místo se dostal rovněž v poslední etapě. „Zatím na něco takového nemyslíme, i když je možné, že mezi elitou budou probíhat ještě souboje do posledního kilometru,“ dodal Krajčovič.

(z tiskové zprávy)