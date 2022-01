Proč? Inu, technická závada, to je na tak náročné soutěži častá záležitost. Zatímco před rokem se mu prakticky vyhýbala, tak v sedmé etapě odešlo zadní čerpadlo na jeho motorce KTM. Za pomoci týmového kolegy Milana Engela stroj opravil a dostal se do cíle, jenže byla z toho více než půlhodinová časová sekera a ta jeho ambicím na nejlepší desítku celkové klasifikace vystavila s největší pravděpodobností „stopku“.

V etapě obsadil Martin Michek až 46. místo, v průběžném pořadí klesl na 23. pozici a na vysněné umístění ztrácí více než hodinu. Byla to zatracená smůla, vždyť Michek musel nuceně zastavit pouze 15 kilometrů před cílem měřeného úseku, jenže takový je Dakar… Krásný, ale i krutý. Ostatně nebyl sám, koho nedělní více než čtyřsetkilometrová rychlostní zkouška pořádně vytrestala, průběžné vedoucí postavení vyklidil Brit Sunderland, novým lídrem je Francouz Van Beveren.

„Už jsem si myslel, že je konec,“ popisoval Michek, u kterého naštěstí zastavil Milan Engel. „Neváhal ani vteřinu a pomohl mi s opravou. Posledních pár kilometrů jsem jel na přimontované hadičce,“ dodal. „Jelo se mi hezky, předjel jsem pár jezdců. Těšil jsem se na cíl, ale před ním jsem viděl Myšáka, jak mu nejela motorka. Sice mě přemlouval, abych se na něj vykašlal, já jsem to však odmítal. Věděl jsem, že to bude nějaká kravina a raději jsem u něho zůstal. Společně jsme to dotlačili do cíle,“ vrátil se k nepříjemným chvílím Engel.

Do druhé poloviny Rallye Dakar vyjížděl odhodlaně, i když první kilometry v dunách bolely. Martin Michek totiž v pátek před volným dnem havaroval s motorkou v běžném provozu, když do něj málem najelo auto, a český jezdec tak narazil v osmdesátikilometrové rychlosti do svodidel. „Snažil jsem se zapomenout na ty bolesti, které jsem po tom pádu měl. Dařilo se to. Když jsem ale skákal v dunách, tak dopady byly těžké a bolely mě hlavně žebra. Vždycky jsem pak cukl,“ popisoval první kilometry Michek, které se mu dařily. V prvních mezičasech ztrácel na prvního pouze minutu, potom dvě, opět se prokousával do první desítky.

V cíli se pak oba jezdci týmu Orion MRG přátelsky objali. „Milan nezaváhal ani vteřinu, pomohl mi vše zapojit. Spojili jsme jednu hadičku s čerpadlem, systém jsme nějak obešli, abychom motorku rozjeli. Moc mu za to děkuji,“ netajil se Michek. Mechanici pak jeho motorku v bivaku rozebrali. „Vyzkoušeli jsme přívod elektriky k čerpadlu, přepínače nádrží a komplet celou soustavu. Všechno by mělo být v pořádku. Opravdu se jednalo o problémy se zadní nádrží, což je všeobecně bolístka motorek a není Dakar, kde by se to někomu nestalo,“ vysvětlil šéf týmu Ervín Krajčovič. „Moc si vážíme toho, že Milan svému kolegovi opět pomohl.“

Engel i přes časový propad stále drží druhé místo v kategorii jezdců bez asistence. „Byl to opět záživný den. Etapa byla fakt rychlá, snažil jsem se jet v tempu, cítil se dobře. Pak jsem se dostal do fáze, kdy jsem celou dobu navigoval sám, což mě celkem vysílilo. Hlavně při hlídání všech odboček,“ doplnil Engel, který stále usiluje o vítězství ve třídě. Rovněž Michek nic nevzdává: „Je důležité, že jsme v cíli. Mám velkou chuť do toho jít, jsem připravený do toho šlapat a dupat. Chci se dostat minimálně do první dvacítky. Jdeme do nich.“