Trenér pardubických hokejbalistů vyhlíží finálovou sérii s Kertem. A s optimismem. Na úřadujícího mistra si věří.

Hokejbalisté HBC Autosklo H.A.K. Pardubice | Foto: Foto: oddíl

Play off tým… Pardubičtí hokejbalisté si došli v základní části po „covidové“ cestě pro čtvrtou příčku. Na tomto nepopulárním fleku však neskončí. Obsadí minimálně druhé místo. Jenže trenér Jiří Mašík chce se svými svěřenci maximum. Co na to finálový soupeř z hlavního města?