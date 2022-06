Lví nominace. Vyoral bude u klíčových zápasů reprezentace

Obhájce šestého místa z mistrovství světa je v problémech. Na příští šampionát by se totiž nemusel podívat. Do potíží se dostal, protože stejně jako většina dalších evropských týmů, neměl k dispozici ty nejlepší hráče. Ve třetím a závěrečném okně kvalifikace může manko dohnat a postoupit do další fáze bojů o vrchol příštího roku.

Izraelský trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg oznámil nominaci na třetí okno zápasů. | Foto: Václav Mudra