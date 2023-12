/VIDEO/ Florbalová divočina v Litomyšli! Suverénní lídr divizní skupiny D teprve podruhé v aktuální sezoně prohrál, když neuspěl v prodloužení s Havlíčkovým Brodem. V napínavém duelu se mu průběh vymkl zpod kontroly ve druhé třetině, v níž inkasoval sedm gólů. Naopak vytáhli se florbalisté z Vysokého Mýta, kteří vyloupili silné Brno. Letohrad se dokonce vyšvihl na druhou příčku.

Z utkání Florbal Litomyšl (ve žlutém) vs. TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons. | Video: Radek Halva

Litomyšlští otevřeli zápas proti soupeři ze spodní poloviny tabulky podle předpokladů, na začátku druhé třetiny zvyšoval Smola na 4:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že by utkání mělo dostat podstatnější zápletku. Tomuto dojmu však možná podlehli i samotní domácí hráči a prostřední část se proměnila snad v to nejhorší, co v celém dosavadním průběhu soutěže předvedli. Nakupili během ní tolik chyb a nedůsledností v obraně, že to nemohlo zůstat bez trestu, o což se staral především hostující ostrostřelec Veselovský, autor šesti branek. Za stavu 7:9 se favorit sice dostal z nejhoršího a zachránil alespoň nerozhodný výsledek v základní hrací době, ale to bylo všechno. Soupeř navíc neproměnil trestné střílení, druhý bod si však přesto zajistil, když byl v prodloužení hraném tři na tři zřetelně lepší a zmíněný Veselovský ho pár sekund před koncem rozhodl.

Neproměněné trestné střílení hostů:

Zdroj: Radek Halva

Duel to byl celkově hodně tvrdý a místy připomínal spíše „zápas ve volném stylu“, doprovodilo ho třináct vyloučení, dohady s rozhodčími a protesty. „Tentokrát se holt nedařilo. První polovina zápasu byla ještě v pořádku, ale potom to nešlo. Tomu se říká pech. No nic, jedeme dál,“ hovořil smířlivě litomyšlský trenér Tomáš Doubek.

Další videosekence ze zápasu:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

O překvapení kola se postarali hráči z Vysokého Mýta, kteří si v moravské metropoli vyšlápli na průběžně druhé Hornets. Zásluhu na tom měla především povedená prostřední perioda, když překlopili vývoj utkání na svoji stranu a soupeři nic dalšího nedovolili. „I v oslabené sestavě se nám podařilo po velice dobrém a bojovném výkonu zvítězit nad mužstvem z horní části tabulky a odvážíme z Brna tři body,“ radoval se vedoucí družstva Drahoslav Novák.

O následujícím víkendu je na programu vždy extrémně prestižní derby Vysoké Mýto – Litomyšl a není pochyb o tom, že sportovní hala Domova mládeže se bude v sobotu večer otřásat v základech.

Osmá výhra Turů v řadě. Svitavská zkušenost v koncovce předčila brněnské mládí

Letohrad je nyní druhý hned za Litomyšlí a znovu posílil naděje na účast do play up o postup do Národní ligy (v něm si zahraje pět nejlepších týmů po základní části a dva nejlepší ze šestých příček v porovnání jednotlivých divizních skupin). Výhra v Dobrušce se nerodila snadno, ale důležité body nakonec putovaly k Orlům. „Těžké utkání se soupeřem který hodně chtěl body. Tvrdé souboje a agresivita byly mnohdy na hraně, ale zvládli jsme to a rozhodla naše šikovnost v zakončení,“ uvedl kouč Petr Adamec.

Nevedlo se Orlicko-Třebovsku, které se zase začala propadat tabulkou. Devět vstřelených gólů do sítě Všestar by sice nebylo špatných, jenže s jedenácti obdrženými se těžko pomýšlí na dobrý výsledek. „Utekl nám začátek utkání. Dotahování nás stálo mnoho sil, které v závěru chyběly. Zápas byl vyrovnaný, soupeř těžil z našich chyb a díky tomu vyhrál,“ glosoval trenér Martin Šmíd.

FOTOGALERIE, VIDEO: Ostrá palba v Litomyšli. Kohouti vyhráli podeváté v řadě

DIVIZE MUŽI – skupina D

13. KOLO: FBC Dobruška – FBC Letohrad Orel Orlice 4:7 (0:3, 3:2, 1:2). Branky Letohradu: Kubelka 2, Kuklík 2, J. Doleček, P. Doleček, Majvald. FbK Orlicko-Třebovsko – FBŠ Všestary 9:11 (3:5, 4:2, 2:4). Branky Orlicko-Třebovska: Kapoun 3, Machatý 2, Langer, Vaněk, J. Šmíd, V. Šmíd. Florbal Litomyšl – TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons 9:10 PP (3:1, 4:7, 2:1 – 0:1). Branky Litomyšle: Černý 3, Lamplot, Nonn, Nykl, Smola, Stuchlík, Švec. Hornets Brno ZŠ Horní – FTC Vysoké Mýto 3:8 (2:1, 1:5, 0:2). Branky Vysoké Mýta: Poláček 2, Cifra, Fuňk, Kadavý, Lesák, Pavlák, Rolenec.

Další výsledky:

Jihlava – Žďár nad Sázavou 7:6, Hradec Králové B – Třebíč (odloženo).

Pořadí:

1. Litomyšl (33), 2. Letohrad (26), 3. Hornets Brno ZŠ Horní (25), 4. Jihlava (23), 5. Žďár nad Sázavou (23), 6. Vysoké Mýto (21), 7. Všestary (21), 8. Dobruška (16), 9. Havlíčkův Brod (15), 10. Orlicko-Třebovsko (12), 11. Třebíč (8), 12. Hradec Králové B (8).

Příští program:

Letohrad – Hornets Brno (sobota 18.30, SK Rokytnice v Orlických horách), Havlíčkův Brod – Orlicko-Třebovsko (sobota 19.00), Vysoké Mýto – Litomyšl (sobota 19.30).