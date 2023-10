V pátém dějství divizní soutěže florbalistů poslal los proti sobě krajské reprezentanty ve vzájemných střetech. Obě derby nabídla fanouškům poměrně jednoznačné partie a v konečném účtování dvouciferná skóre. Litomyšlský tým znovu potvrdil svoji aktuální dobrou formu a upevnil si vedoucí umístění v průběžném pořadí.

Litomyšlští florbalisté vedou po pěti kolech bez porážky divizní skupinu D. | Foto: Florbal Litomyšl

Souboj Letohradu proti Litomyšli zpočátku nenasvědčoval, že by jej hosté měli vyhrát tak suverénním způsobem. Na jejich stranu se vývoj začal výrazněji překlápět v prostřední periodě a v závěrečné potom odpor soupeře definitivně zlomili. „V první třetině jsme nezahráli moc dobře, chyběly nám střelba a chuť běhat. Od druhé části se naše hra zlepšovala a ve třetí jsme využili skoro všechno. Jsem rád, že se zase prosadili mladší hráči, kteří zastoupili naši marodku,“ byl spokojen litomyšlský trenér Tomáš Doubek. „Soupeř byl silnější, rychlejší a přesnější, proto zaslouženě zvítězil. Třetí třetina, to byl z naší strany chaos,“ konstatoval domácí kouč Petr Adamec.

Vysokomýtští florbalisté počastovali rivala z Orlicka-Třebovska dokonce dvanácti zásahy a posunuli se do horní poloviny tabulky. „Konečně jsme prolomili střeleckou smůlu, naše produktivita byla rozhodující. Od začátku zápasu jsme hráli to, co jsme chtěli, a neslo to svoje ovoce,“ byl spokojen vedoucí družstva Aleš Dejdar. „Soupeř byl lepší, byl všude dřív, zaslouženě vyhrál. Nedokázali jsme reagovat na jeho rychlou hru,“ uznal po závěrečné siréně kouč poraženého celku Martin Šmíd.

DIVIZE MUŽI – SKUPINA D – 5. KOLO: FBC Letohrad Orel Orlice – Florbal Litomyšl 3:11 (1:1, 1:3, 1:7). Branky: Jirásek, Kubelka, Skalický – Hegr 3, Gregor, Kulhavý, Lamplot, Macek, Novák, Ondráček, Stuchlík, Vajrauch. FTC Vysoké Mýto – FbK Orlicko-Třebovsko 12:5 (3:1, 5:1, 4:3). Branky: Novák 5, Kadavý 3, Fuňk, Pavlák, Rašek, Unzeitig – Rozlívka 2, Šmíd 2, Jurco.

Další výsledky:

Žďár nad Sázavou – Hradec Králové B 9:8 (SN), Všestary – Třebíč 15:11, Havlíčkův Brod – Jihlava 4:3 (SN), Dobruška – Brno 3:5.

Pořadí:

1. Litomyšl (14 bodů), 2. Brno (12), 3. Žďár nad Sázavou (11), 4. Jihlava (10), 5. Dobruška (10), 6. Vysoké Mýto (7), 7. Všestary (6), 8. Třebíč (6), 9. Letohrad (5), 10. Havlíčkův Brod (5), 11. Orlicko-Třebovsko (3), 12. Hradec Králové B (1).

Příští program:

Orlicko-Třebovsko – Letohrad (pátek 13. října, 20.00), Jihlava – Vysoké Mýto (sobota 14. října, 18.00), Litomyšl – Dobruška (sobota 14. října, 20.00).