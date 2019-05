Pardubický kraj – Úvodním kolem byla zahájena atletická extraliga družstev. Závodilo se na stadionu v Plzni a mezi osmi nejlepšími mužskými týmy nechyběli ani atleti pardubické Hvězdy. Vzhledem k několika zraněným závodníkům si vedli dobře, vybojovali celkové šesté místo, které jim zatím zabezpečuje postup na finále mistrovství republiky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

„Je to velká škoda, klidně jsme mohli být čtvrtí. V průběhu soutěže se při svých prvních disciplínách zranili Ondřej Holub i David Beneš, kteří by jistě přispěli dostatečným počtem bodů,“ litovala vedoucí družstva Iva Toušová. „Musíme věřit, že do druhého kola nastoupí kluci v plné síle a potvrdí jistotu startu na republikovém šampionátu,“ dodala. „Nejlépe bodujícím závodníkem se stal Jiří Vondráček, který v dálce a trojskoku získal čtrnáct bodů. Deset přidal Marek Bahník, který ve výšce výkonem 218 cm splnil nominační limit pro mistrovství Evropy do 23 let,“ chválí Toušová.



Pardubické ženy v extralize nestartují, atletky tak hostují v jiných klubech. Nejlépe si vedla sprinterka Lada Vondrová, které se povedlo pokořit dvě nominační kritéria. Nejprve se na trati 400 metrů (52,89) výrazně posunula do čela letošních českých tabulek, o hodinu a půl později pak předvedla velmi pěkný čas na čtvrtce s překážkami (58,81). Družstvu AC TEPO Kladno přispěla dvaceti body k šesté příčce v prvním kole, oba výkony jí navíc zajistil start na mistrovství Evropy do 23 let.



Extraliga družstev – muži – 1. kolo: 1. VSK Univerzita Brno (204 bodů), 2. Dukla Praha (187), 3. PSK Olymp Praha (183), 4. AC TEPO Kladno (130), 5. Slavia Praha (122), 6. Hvězda Pardubice (108), 7. AK Škoda Plzeň (104,5), 8. AK Olomouc (65,5).