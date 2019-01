Letohrad /HOKEJBAL, FOTO/ – Nejprve si hráči Letohradu poradili s Mostem, v neděli na samostané nájezdy porazili i Ústí nad Labem.

Šest kol hokejbalové extraligy mužů je odehráno a Letohrad je po šesti kolech s devíti body na šesté příčce. O víkendu hostil celky ze severu Čech – v sobotu Most a v neděli Ústí nad Labem.

Letohrad – Most 5:3

Začátek utkání byl pro Letohrad hodně tvrdý – po třinácti vteřinách po vyhraném buly Krtičky otevřel účet zápasu reprezentant Pospíšil – 0:1. V další minutě se střelecky snažil prosadit Hák. V páté minutě tvrdě od modré pálil Kubíček, jeho střelu ale mostecký Brém vyrazil betonem. Srovnání se přihlížející fanoušci dočkali až v úvodu deváté minuty, kdy z mezikruží vystřelil nepohlídaný Večerník – 1:1. Další výbuch radosti přišel na letohradskou střídačku na konci třinácté minuty, kdy nejdříve pouze do Brémovy hokejky střílel a pak i do branky dorážel Dospěl – 2:1.



Do druhé třetiny naskočili Letohradští výborně, když hned v úvodu 18. minuty na 3:1 zvýšil po přesné nahrávce Luxe Kormunda. Ve 22. minutě se pokoušel prosadit reprezentant Švancar, který si obhodil obránce a řítil se na branku – nakonec však bekhendem zakončoval vedle branky. Ve 24. minutě byla Mostu nabídnutadalší přesilovka, a po minutědokonce dvojitá početní výhoda, kterou ale Letohradští s výborně chytajícím Katerinjukem v zádech ubránili.

Jestliže úvod druhé třetiny patřil Letohradu, přesný opak můžeme říci o třetí třetině. Už po devatenácti vteřinách na rozdíl jedné branky snížil mostecký Poláček. Další rána pro Letohrad přišla v 37. minutě, kdy přesnou střelou mezi Katerinjukovy betony srovnal stav utkání Koudelka – 3:3. Dvě minuty před koncem skončil zápas pro Večerníka, který byl v souboji o míček s Richterem strašlivě naražen do mantinelu a zůstal ležet na hřišti. Nakonec byla přivolána sanitka, která jej odvezla do nemocnice. Zápas skončil také pro Richtera, který dostal trest ve hře. Do konce utkání tedy Letohradští hráli přesilovku (pětiminutovou za trest ve hře), kterou nejprve minutu před koncem využil Dospěl a 25 vteřin před koncem též Dospěl využil power-play Mostu. Letohrad tedy v pátém kole zvítězil 5:3.

Letohrad – Ústí n.L. 4:3 sn

V neděli se do branky postavil Ament a na soupisce se objevili tři dorostenci – náhradní brankář Bečka a útočníci Halbrštát a Protzner. Zápas nebyl moc příjemný, od samého začátku vytrvale pršelo a hokejbal se chvílemi měnil spíše ve vodní pólo. Ústečtí si chtěli spravit chuť po prohraném sobotním zápase v Hradci, Letohrad zase chtěl i nedělní body udržet doma.



Hned ve druhé minutě byl za zdržování hry vyloučen Sýkora, čehož po chvilce využil hostující Štěpánek a poslal hosty do vedení. Na konci třetiny se po odpískání povedlo jednomu z ústeckých dostat míček za Amenta, gól ale logicky uznán nebyl.



Druhá třetina byla brankově nejúrodnější. Nejprve byl ve 20. minutě za hákování potrestán Růžička – na trestné ale zůstal pouze dvanáct vteřin. Tolik stačilo Luxovi, aby po nahrávce kapitána Frimla srovnal na 1:1. Po dalších čtyřech vteřinách se ale stav na časomíře měnil znovu – když Amenta přesnou střelou z vyhraného buly překvapil Petružálek – 1:2. Dál se hrál nepříliš pohledný hokejbal, ve 23. minutě přišlo další vyloučení Ústí a s ním přesilovka Letohradu. Zlom přišel ve 26. minutě, kdy talentovaný starší dorostenec Protzner vybojoval v rohu míček a krásnou střelou nad Bandovu lapačku srovnal na 2:2. To Letohrad trochu nakoplo, hráči začali opět útočit a Ústečtí si chvílemi nevěděli rady. Minutu a půl před koncem střelou pod lapačku na 3:2 pro Letohrad zvýšil Kovář a chvilku nato byl za sekání vyloučen hostující Hubený.



V úvodu třetí třetiny byl podruhé vyloučen Sýkora a podruhé byl jeho trest využit – v úvod 36. minuty se trefil Cerman – 3:3. Další šance byla v polovině 40. minuty, kdy se mohl prosadit Kormunda – míček letící ve vzduchu sice zasáhl, ale do branky ho sklepnout nedokázal. Zápas tak za vyrovnaného stavu 3:3 dospěl k samostatným nájezdům.



A ty jsou, jak známo, loterie. Za Letohrad byli nominováni Friml, Hruška a Kovář, za hosty Baxa, Kváš a Plachý. Ament byl v nájezdech stoprocentní a když se trefil ve druhém nájezdu Hruška, o vítězi bylo jasno. Do Ústí tedy putoval pouze jeden bod.

