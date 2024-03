Florbalová divize má za sebou třetí a čtvrtá utkání v sériích úvodního vyřazovacího kola. Pro Letohrad to znamenalo konec sezony, protože přes tým z Orlicka přešel severomoravský Bílovec. Florbalová „válka“ mezi vysokomýtským FTC a Mohelnicí naopak svoje rozuzlení ještě nenašla a o tom, kdo proklouzne do dalších bojů, se rozhodne ve středu večer.

Vysokomýtští florbalisté. | Foto: FTC Vysoké Mýto

Letohradští florbalisté odehráli na domácí palubovce dvě atraktivní a gólově bohatá střetnutí, v obou ale nakonec tahali za kratší konec pomyslného provazu. Více je to mrzelo v sobotním zápolení, kdy v 51. minutě vedli 8:6, ale slibný náskok neudrželi a navíc inkasovali po pětadvaceti vteřinách prodloužení. V nedělním zápase poslední naděje potom nabrali výraznou ztrátu a přestože bojovali, co to šlo, tak soupeř si třetí výhru v sérii a postup pohlídal.

Florbalisté FBC Letohrad Orel Orlice.Zdroj: FB FBC Letohrad Orel Orlice

Bílovec se v dalším kole střetne s Litomyšlí, první dva duely se hrají ve Smetanově městě (sobota 20.00, neděle 17.00).

„Začali jsme hrát až za stavu 0:6 a to se takto těžké zápasy složitě vyhrávají. Od půlky utkání jsme se více soustředili a nakonec i výsledné skóre nevypadá zase tak špatně. Celá série byla vyrovnaná a myslím, že jsme Bílovci byli nepříjemným protivníkem. Soupeři gratuluji k postupu, má velmi silný a odhodlaný tým a myslím, že bude i nadále každému dost zatápět,“ uvedl letohradský trenér Petr Adamec. A ke skončené sezoně svého družstva dodal: „Myslím, že kdyby nám někdo na jejím začátku řekl, že budeme v poháru v osmifinále bojovat s Bohemkou, v soutěži skončíme čtvrtí a budeme prohánět každého soupeře, na kterého narazíme, tak si ťukáme na čelo, že je to až moc růžová představa. Stalo se, moc si za to celého týmu vážím, děkuji mu a těším se na další ročník.“

Vysoké Mýto mělo před výjezdem do Mohelnice na své straně, tenisovou terminologií řečeno, hned dva mečboly, ale neproměnilo ani jediný. Také v tomto případě bylo k úspěchu blíže v sobotním zápase, který domácí rozsekli vítěznou trefou v čase 59:53! O den později hosté udrželi krok pouze v úvodní dvacetiminutovce, další průběh byl pod mohelnickou kontrolou.

„Prospali jsme druhou třetinu a posadili domácí na koně, zbytek zápasu si zkušeně pohlídali. My se ale nevzdáváme, válka ještě neskončila…,“ zve vedoucí týmu Aleš Dejdar fanoušky na středeční závěrečnou bitvu, v níž budou mít florbalisté FTC výhodu domácího prostředí.

DIVIZE – PLAY UP, 1. kolo:

3. zápasy:

FBC Mohelnice - FTC Vysoké Mýto 5:4 (1:0, 2:3, 2:1). Branky: 2. a 41. Dohnal, 37. Weiss, 39. Navrátil, 60. Pudil - 23. a 26. Rašek, 37. Knypl, 41. Lesák.

Stav série: 1:2.

FBC Letohrad Orel Orlice – FBC Spartak Bílovec 8:9 PP (3:3, 2:3, 3:2 – 0:1). Branky: 1., 30. a 51. Kubelka, 15. Poláček, 16. Majvald, 28. Skalický, 43. Slouka, 48. Marek – 10., 28. a 57. Kouba, 52. a 61. V. Richtár, 3. Dohnal, 9. Mikel, 21. Kasinec, 33. Wachtarczyk.

Stav série: 1:2.

4. zápasy:

FBC Mohelnice – FTC Vysoké Mýto 9:3 (3:3, 4:0, 2:0). Branky: 7., 15. a 55. Šincl, 17. Vaněk, 22. Weiss, 23. Procházka, 29. Navrátil, 39. Pudil, 49. Bizek – 10. Lesák, 11. Kobr, 20. Novák.

Stav série: 2:2.

FBC Letohrad Orel Orlice – FBC Spartak Bílovec 7:10 (0:4, 2:3, 5:3). Branky: 48. a 55. Skalický, 33. Doleček, 35. Novák, 44. Kubelka, 60. Majvald, 60. Kuklík – 33., 45. a 49. Mikel, 13. a 27. V. Richtár, 16. a 54. Wachtarczyk, 13. Hradský, 17. R. Richtár, 26. Dohnal.

Konečný stav série: 1:3, postupuje Bílovec.