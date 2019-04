Na zápasy 2:2. Za dveřmi bitva s pořadovým číslem 5. Z ní vzejde jeden semifinalista a jeden hořce zklamaný tým. Jinak to nejde.

Řeč je o čtvrtfinálové sérii hokejbalové extraligy mezi Letohradem a Pardubicemi. Velký pátek prostě bude v Letohradu ještě větší…

Vyvarovat se špatných začátků

„Co se týká psychiky, tak na tom jsou obě družstva podobně. Série je hodně vyrovnaná a těsné výsledky jsou důkazem. Uvidí se, kdo to zvládne lépe. Rozhodně se musíme vyvarovat špatných začátků utkání, které nám nejdou. Říkáme si to před každým zápasem, ale stejně vždy inkasujeme. A je třeba lépe hrát do obrany. Pardubice měly hodně přečíslení, a to musíme zlepšit. Rozhoduje hlavně proměňování šancí a také, který tým využije chyb soupeře. A tak tomu bude i v pátém duelu,“ má jasno letohradský trenér Tomáš Friml.

Vyvarovat se výpadků

"Já doufám, že ve větší psychické pohodě budeme my. Ale Letohrad hraje doma, takže by měl vyhrát. Navíc skončili na 4. místě po základní části. Hraje se na asfaltu a to hraje do karet domácím.

My se musíme jednoznačně vyvarovat výpadků. Není možné hrát první a třetí třetinu. Doma jsme vždy dobře nastoupili a pak soupeře nechali vrátit do zápasu. také musíme zlepšit přesilovky, ty nám vůbec nejdou. Pracujeme na nich pořád a nedaří se nám, neproměnili jsme ani pět na tři.

Série je hrozně vyrovnaná a rozhodují maličkosti. Myslím že to bude zase boj o každý metr.

V pátek může rozhodnout jeden gól, oba brankáři chytají výborně. Také bude důležitá disciplína. Věřím, že podáme výborný výkon a na konci se budeme radovat my," přeje si pardubický kouč Jiří Mašík.

Páté čtvrtfinále: pátek 19. dubna, 16:00