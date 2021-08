Na silnicích regionu Lanškrounsko jeli 13. až 15. srpna starší žáci a kadetky mezinárodní cyklistický závod nazvaný Malý závod míru. 129 chlapců a dívek z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa najezdilo celkem 140 km. Vyzkoušeli si etapový závod s rychlostními a vrchařskými prémiemi, protože trať vedla z velké části terénem Orlických hor.

Vítězem Malého závodu míru se stal Lukáš Raška. | Foto: Marie Hrynečková

„Trať byla těžká, hlavně v kopcích, ale největší problém byl v technických sjezdech,“ přiznal vítěz Lukáš Raška z týmu Mapei Merida Kaňkovský. Právě jemu pořadatelé kromě zlaté medaile udělili také cenu fair play za to, že při únicích překládal do němčiny svému největšímu soupeři Zeno-Levi Winterovi informace od rozhodčích, např. jaký má skupina náskok před pelotonem. Skromný závodník připisuje zásluhy za získání žlutého dresu také kamarádům z týmu a zejména Matěji Pitákovi, který mu rozjížděl každý sprint a tím mu šetřil sekundy do cíle.