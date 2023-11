V areálu golfového resortu v Dříteči na Pardubicku se rozdávaly poslední české atletické medaile pro rok 2023. Na krosovém šampionátu bylo k dispozici šest sad a ve většině případů uspěli předpokládaní favorité. V hlavních kategoriích nenašli přemožitele podle všeobecných předpokladů Tereza Hrochová a Jáchym Kovář.

Stejně jako Loni a předloni si také na letošním mistrovství vychutnal Jáchym Kovář svoji oslavu nad cílovou páskou. | Foto: Ivana Roháčková

Čtvrtý titul v řadě vybojovala Tereza Hrochová mezi vytrvalkyněmi. Závod měla od počátku pod svoji kontrolou, poměrně rychle setřásla svoje soupeřky a celou druhou polovinu osmikilometrové trati absolvovala nikým neohrožována. Závodnice AK Škoda Plzeň zvítězila suverénně v čase 28:22. O poznání dramatičtější byl souboj o stříbro a bronz, který pro sebe ve finiši rozhodla Simona Vrzalová (SSK Vítkovice, 28:32), třetí doběhla Anna Málková (USK Praha) za 28:44. Nejlepší východočeskou běžkyní v cílí byla na osmém místě Hana Švestková Stružková reprezentující AK Račí Údolí (30:35). TOP 10 v poli více než šesti desítek závodnic uzavřela jičínská Gabriela Veigertová (30:59).

Teprve podruhé se v rámci krosového šampionátu běžel závod mílařek, který se stal kořistí Báry Stýblové (TJ Lokomotiva Beroun). Ta neměla na trati o délce čtyř kilometrů vážnější soupeřku a vyhrála časem 13:53, na stupně vítězů ji doprovodily Anna Šimková (ASK Slavia Praha, 14:08) a další zástupkyně berounské atletiky Anita Žáková (14:08). Východočeské se vešly do druhé desítky (11. Aneta Císařová ze Sokola Hradec Králové, 15. Kateřina Machováz Hvězdy Pardubice a 16. Tereza Mervartová z Chrudimi).

Závod juniorek se běžel v režii hlavní favoritky Jany Johanové (Atletika Litvínov), jež v čase 13:57 utekla rivalkám o běžecký parník. Stříbro získala Adéla Štefanová (TJ Sokol České Budějovice, 14:30) a bronz Radana Lapáčková (AC TEPO Kladno, 14:31).

Nejdelší porci deseti kilometrů běželi vytrvalci a vrchol programu v Dříteči proměnil ve svoji show Jáchym Kovář. Běžec, který v minulosti oblékal barvy Jiskry Litomyšl, svým tempem roztrhal skupinu favoritů a držel se pouze další odchovanec regionální atletiky Patrik Vebr běžící za AK Škoda Plzeň. Také jeho Kovář nakonec zlomil a v cílí oslavil mistrovský hattrick, zlato na krosovém šampionátu bral potřetí za sebou. Zlatý čas měl hodnotu 31:04, Vebr byl druhý za 31:10 a třetí skončil Michal Šmahel (ASK Slavia Praha) časem 31:16. Solidní závod zaběhl Bonifác Boháč z Hvězdy Pardubice, za čas 33:25 byl jedenáctý.

„Z těch tří ročníků to bylo asi nejtěžší vítězství, společně s Patrikem Vebrem jsme šli do úplného finále. Nebylo to tak blátivé jako v minulých letech, i to sehrálo svoji roli. Moc si vážím třetího titulu v řadě, je to pro mě motivační do budoucna,“ uvedl Jáchym Kovář v rozhovoru pro oficiální web české atletiky.

Mezi mílaři nakonec chyběl na startu původně přihlášený juniorský mistr Evropy na 800 metrů Jakub Dudycha a o titul se prali jiní. Vyhrál Jakub Davidík (Dukla, Praha, 11:59) po tuhém boji před Niko Bokettou (Atletika Jižní Město, 12:01) a Tomášem Jašou (AK Škoda Plzeň, 12:13).

Způsobem start – cíl opanoval závod juniorů Jiří Pavel Češka (Spartak Praha 4), který udával tempo po celou dobu šestikilometrové distance a zůstalo mu dostal sil i na to, aby udržel za zády dotírající soupeře, a to především Daniela Maráka (SKP Nymburk), s nímž zapsal totožný čas 18:57. Bronz získal Filip Toul (SK Čtyři Dvory, 19:04).