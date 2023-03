Ve druhé lize mužů bylo kromě jiného na programu odvetné krajské derby a to se stalo kořistí choceňských volejbalistů, kteří nepřenechali pardubickým Sokolům ani bod. Většina setů se sice dohrávala v napínavých koncovkách, ale Pardubičtí strhli na svoji stranu jediný z nich a to bylo málo. O týden později však Sokolové zabrali a dvakrát porazili Pragu, tedy soupeře pohybujícího se v horní polovině tabulky, což je zisk velmi důležitý pro větší klid do závěrečných kol. Choceň naopak odjela s prázdnou z Kolína a Středočeši se posunuli do čela nevídané vyrovnaného pořadí, kdy ve hře o prvenství zůstává čtveřice týmů.

Neméně zauzlené je rovněž zápolení o první místo ve druholigové soutěži žen. V něm tentokrát za kratší konec provazu zatáhly českotřebovské geodetky, které nebudou v dobrém vzpomínat na zájezd do Mnichova Hradiště. Odvezly si odtamtud pouze bod za jednu pětisetovou prohru, což je v přetahované elitního trojlístku citelná ztráta. Týden nato přijely do České Třebové Šlapanice, tedy přímé konkurentky v boji o první místo. Na hřišti se rozpoutala nefalšovaná volejbalová bitva o každý míč, jehož vyústěním bylo deset odehraných sad a po jednom vyhraném tie-breaku na každé straně. Z čehož měly na dálku největší radost hráčky SVBC Praha, které se dostaly do čela soutěže. Nic ale není rozhodnuto, připomeňme, že práce SVBC se Šlapanice mají předehrané zápasy posledního kola a ani Česká Třebová tak ještě neřekla poslední slovo. Svitavačky sice dokázaly uzmout nečekaný bod na půdě SVBC, ale byl to jejich jediný kladný počin v uplynulých dvou kolech a zůstávají předposlední.

Krajský přebor I. třídy mužů doznal nečekaně rychlého rozuzlení. Z předpokládaného dramatického boje do posledního kola se stala spanilá rybnická jízda vedoucí přímo k přebornickému titulu. Klíčové byly dvě tříbodové výhry na palubovce nebezpečných Svitav, na domácím kurtu potom přišla další dvě vítězství nad Chvaleticemi a nebylo co řešit. Krajský titul a z něho plynoucí právo účast v kvalifikaci patří Rybníku! Kromě vlastních dobrých výkonů mohou šampióni poděkovat také vadnoucí formě konkurentů z Kerhartic, kterým odvetná část přeboru nevychází dle představ, což dokumentovaly neúspěšným výjezdem do Hradce Králové. Závěrečné kolo (18. března) a vzájemné měření sil dvou nejlepších týmů soutěže, o kterém se očekávalo, že by mohlo být přímým kláním o první místo, tak na umístění na špici tabulky už nic nezmění.

K menšímu převratu došlo v krajské jedničce žen, protože dlouho vedoucí pardubické vysokoškolačky během dvou kol vyklidily výsadní umístění, když v Lanškrouně a Litomyšli vyšly úplně naprázdno. Do čela se posunuly volejbalistky z Lanškrouna, ale ve výhodě je průběžně druhá svitavská rezerva i s pětibodovým mankem, neboť bude hrát ještě dvakrát (a navíc v obou případech v domácím prostředí), zatímco novopečené lídryně pouze jednou.

2. LIGA MUŽI – skupina B

27. – 28. kolo: Volejbalový klub Choceň – TJ Sokol Pardubice 3:1 (-22, 27, 18, 24) a 3:0 (17, 23, 20). 29. – 30. kolo: SK Volejbal Kolín – Volejbalový klub Choceň 3:0 (21, 19, 22) a 3:1 (22, -18, 22, 23), TJ Sokol Pardubice – Tělovýchovná jednota PRAGA Praha 3:0 (19, 26, 20) a 3:2 (16, -23, -17, 14, 6).

Pořadí: 1. SK Volejbal Kolín (67 bodů), 2. Volejbalové sdružení Drásov (67), 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (65), 4. TJ PRAGA Praha (61), 5. Volejbalový klub Choceň (54), 6. VK Hronov (53), 7. TJ Sokol Pardubice (38), 8. Volejbal Modřany (34), 9. VK Dvůr Králové nad Labem (33), 10. VK PFN Znojmo (6), 11. SCM-ČVS-U16 (2).

2. LIGA ŽENY – skupina B

27. – 28. kolo: TJ Sokol Mnichovo Hradiště – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 3:1 (21, -23, 19, 21) a 3:2 (17, 15, -23, -25, 7), Sportovní volejbalový a beachvolejbalový klub Praha – TJ Svitavy 3:2 (-23, -23, 9, 20, 2) a 3:0 (11, 21, 23). 29. – 30. kolo: TJ Svitavy – Volejbal Červený Kostelec 1:3 (-23, -14, 21, -17) a 0:3 (-19, -23, -18), TJ Sokol Geodézie Česká Třebová – TJ Sokol Šlapanice u Brna 3:2 (19, 17, -21, -21, 11) a 2:3 (-17, 21, 23, -7, -10).

Pořadí: 1. SVBC Praha (32 zápasů/73 bodů), 2. TJ Sokol Šlapanice u Brna (32/70), 3. TJ Sokol Geodézie Česká Třebová (30/67), 4. TJ Bohemians Praha (30/53), 5. VK Šelmy Brno B (30/48), 6. TJ Sokol Mnichovo Hradiště (30/46), 7. Volejbal Červený Kostelec (30/43), 8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (30/29), 9. TJ Svitavy (30/21), 10. TJ Zikuda Turnov (30/6).

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY MUŽI

23. – 24. kolo: TJ Sokol Česká Třebová II – TJ Sokol Kerhartice 0:3 (-21, -12, -12) a 1:3 (-20, -20, 22, -17), TJ Energetik Chvaletice – TJ Slavia Hradec Králové B 3:0 (18, 19, 19) a 3:1 (-22, 23, 23, 22), TJ Svitavy – SK Rybník 1:3 (17, -19, -24, -25) a 0:3 (-22, -21, -21), VK Litomyšl – Volejbal Červený Kostelec 3:0 (22, 20, 22) a 3:0 (15, 17, 18). 25. – 26. kolo: VK Litomyšl –TJ Sokol Česká Třebová II 3:0 (16, 17, 17) a 3:1 (14, 21, -19, 14), Volejbal Červený Kostelec – TJ Svitavy 0:3 (-21, -35, -19) a 0:3 (-28, -13, -19), SK Rybník – TJ Energetik Chvaletice 3:0 (12, 15, 20) a 3:2 (23, -21, -16, 19, 5), TJ Slavia Hradec Králové B – TJ Sokol Kerhartice 3:1 (16, -20, 21, 25) a 3:1 (12, -17, 11, 14).

Pořadí: 1. SK Rybník (68 bodů), 2. Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice (56), 3. TJ Svitavy (50), 4. TJ Slavia Hradec Králové B (42), 5. Volejbalový klub Litomyšl (40), 6. TJ Energetik Chvaletice (30), 7. TJ Sokol Česká Třebová II (18), 8. Volejbal Červený Kostelec (8).

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY ŽENY

12. kolo: VO TJ Lanškroun – USK Pardubice 3:0 (18, 14, 19) a 3:0 (23, 16, 21), TJ Svitavy B – TJ Slovan Moravská Třebová 3:0 (14, 19, 19) a 3:0 (15, 21, 12). 13. kolo: VO TJ Lanškroun – TJ Slovan Moravská Třebová 3:0 (16, 22, 12) a 3:0 (9, 14, 9), VK Litomyšl – USK Pardubice 3:1 (21, -31, 13, 22) a 3:1 (17, 20, -20, 16).

Pořadí: 1. VO TJ Lanškroun (22 utkání/43bodů), 2. TJ Svitavy B (20/38), 3. Univerzitní sportovní klub Pardubice (20/32), 4. Volejbalový klub Litomyšl (18/31), 5. TJ Slovan Moravská Třebová (20/6).