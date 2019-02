Pardubice - Sportovní dění uplynulého týdne v Pardubickém kraji. Fotbalista Pavel Černý vstřelil hattrick, Beksa zahájila nadstavbu další prohrou…

Přípravné utkání Fortuna národní ligy mezi FK Pardubice (ve červenobílém) a FC PBS Velká Bíteš (ve žlutém) na hřišti v Ohrazenicích v Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Hrdina týdne v Pardubickém kraji:

Pavel Černý: První zápas roku a hattrick

Kvůli potížím se zraněným kotníkem zmeškal nejen start zimní přípravy, ale i její značnou část. Leden strávil pardubický fotbalista Pavel Černý prakticky jen na kole, poslední týden už ovšem trénoval v plném zápřahu s mužstvem. V sobotu poprvé naskočil i do zápasu. „Ze začátku jsem se hledal. Musím na sobě ještě do prvního ligového utkání zapracovat,“ přiznal po utkání. Návrat to byl ovšem povedený. Černý vstřelil tři góly, dvakrát se prosadil ve vápně, potom proměnil pokutový kop. Teď zabojuje o místo v sestavě.



Poražený týdne v Pardubickém kraji:

Beksa úplně ztratila lesk. Prohrála i v Brně!

V rubrice už evergreen… Ale nedivte se, když aspiranta ligové finále popáté ze sedmi zápasů v Kooperativa NBL prohrál. Na úvod nadstavbové části vyfasovali pardubičtí basketbalisté nejpřijatelnějšího soupeře. Vždyť Brno se dostalo do lepší skupiny, jenom proto, že se pro letošní sezonu rozšířila na osm týmů. Beksa musela pro venkovní utkání oželet zraněného střelce Jacksona. Navíc s návratem do sestavy museli pospíchat jak Půlpán (po nemoci), tak Williams (po zranění). Prohře 80:81 ale ani oni nezabránili.