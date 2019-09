A nejsou to týmy, které by si šly extraligu jenom tak „zahrát“. Jejich ambice sahají vysoko, postup do play off mezi top osmičku je základním cílem, ale nikoli stropem.

ASFALT MINULOSTÍ

V Letohradu došlo přes léto k podstatné změně, v aréně tamních Jelenů byl položen zbrusu nový plastový povrch, na který si hráči v přípravě zvykali na místo dřívějšího asfaltu. Do týmu přišli tři hokejbalisté z Opavy, která se letos nepřihlásila do první ligy, trenérský štáb doplnil ze stejného klubu Jiří Christ, jenž bude asistentem hlavního kouče Tomáše Frimla. Ten po jarní účasti v semifinále čeká ještě náročnější sezonu, než byla ta uplynulá.



„Týmy kvalitně posílily a soutěž tak bude opět hodně vyrovnaná soutěž. Musíme v každém utkání podávat co nejlepší výkon, protože si myslím, že tentokrát bude každý vybojovaný bod v základní části ještě cennější,“ vyjádřil se na oficiálním webu českého hokejbalu letohradský kormidelník Friml.



Program Letohradu: 7. září: Karviná (v), 14. září: Kladno (d), 21. září: Hradec Králové (d), 28. září: Most (v), 29. září: KOVO Praha (d), 5. října: Plzeň (d), 12. října: Ústí nad Labem (v), 19. října: Dobřany (v), 2. listopadu: Kert Park Praha (v), 9. listopadu: Pardubice (d), 16. listopadu: Karviná (d), 24. listopadu: Sudoměřice (d), 30. listopadu: Kladno (v), 7. března: Hradec Králové (v), 14. března: Plzeň (v), 21. března: Ústí nad Labem (d), 22. března: Dobřany (d), 28. března: Sudoměřice (v), 5. dubna: KOVO Praha (v), 10. dubna: Most (d), 18. dubna: Kert Park Praha (d), 25. dubna: Pardubice (v).



Pardubičtí Autoskláři na jaře ztroskotali ve čtvrtfinále právě na Letohradu a to rozhodně nebyl výsledek, s jakým by ambiciózní klub byl spokojen. Přáním hlavního trenéra Jiřího Mašíka bylo oproti předešlému ročníku rozšířit soupisku, aby neměl v zápasech potíže se sestavou a „aby hráči o místo bojovali a nehrál ten, kdo přijde“. Pardubické řady tudíž rozšířila mimo jiné skupinka vlastních talentovaných juniorů.



„Všichni musíme pracovat tak, abychom bojovali o nejvyšší mety. Asi nikdy nebudu trenér, který přijde a řekne, že nám stačí play off. Někdy to nevyjde, je to dlouhodobá soutěž, ale vždy budu chtít po sobě i po ostatních maximální výkon,“ uvedl Mašík.



Program Pardubic: 7. září: KOVO Praha (d), 14. září: Kert Park Praha (v), 21. září: Karviná (d), 28. září: Plzeň (v), 5. října: Kladno (d), 12. října: Dobřany (d), 13. října: Hradec Králové (v), 19. října: Ústí nad Labem (d), 3. listopadu: Most (d), 9. listopadu: Letohrad (v), 15. listopadu: KOVO Praha (v), 23. listopadu: Kert Park Praha (d), 30. listopadu: Dobřany (v), 7. března: Karviná (v), 14. března: Kladno (v), 21. března: Sudoměřice (d), 22. března: Hradec Králové (d), 28. března: Most (v), 4. dubna: Plzeň (d), 10. dubna: Ústí nad Labem (v), 18. dubna: Sudoměřice (v), 25. dubna: Letohrad (d).

V NIŽŠÍCH PATRECH

Ve stejném termínu jako extraliga startuje rovněž prvoligová soutěž, kterou bude hrát jedenáct družstev a mezi nimi tři krajští reprezentanti: SK Kometa Polička, Svítkov Stars a Jestřábi Přelouč.