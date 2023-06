Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí) a Jana Matyášová (Silvita s.r.o.) Ústí nad Orlicí jsou aktuálně vedoucími závodníky v hlavních kategoriích regionálního běžeckého seriálu Iscarex Cup 2023. Ten je aktuálně přibližně v polovině svého naplánovaného letošního kalendáře a ještě před prázdninami má na pořadu další zajímavá zastavení.

Běh na Kozlovský kopec. | Foto: Deník/Radek Halva

Atraktivní běžecký program nadcházejícího víkendu přináší dva tradiční podniky určené hlavně pro vrchaře.

V sobotu 24. června se koná Běh na Kozlovský kopec (5200 metrů, převýšení 230 metrů). Společný start závodu je v 10 hodin u budovy Střední školy technické a dopravní na Habrmanově ulici v České Třebové, cíl je po výběhu po asfaltové silnici u chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.

V neděli 25. června se potom běžci přestěhují do Mladkova, kde se koná jubilejní 40. ročník běžeckého závodu na Suchý vrch (9,5 km převážně lesním terénem, převýšení 522 metrů). Závod se kromě Iscarex Cupu počítá rovněž do Českého poháru v běhu do vrchu. Start je o půl jedenácté dopoledne.

A vraťme se ještě k předcházejícím červnovým zastávkám Poháru Iscarexu.

BĚH DOBROUČSKÝM KRAJEM

Celkem 222 účastníků přivítali organizátoři v Dolní Dobrouči na 14. ročníku závodu vedoucího po členitých lesních a polních cestách a stezkách v okolí obce. Rozdíl mezi prvním a druhým běžcem na hlavní trati (11 km) činil rovné tři minuty. Což vypadá jako propastný rozdíl, ovšem vzhledem k tomu, že si do Dolní Dobrouče přijel zazávodit český reprezentant Jáchym Kovář (Mizuno Team), tak se takové časové díře nebylo co divit. Kovář zákonitě vyhrál systémem start-cíl, na stupních vítězů jej v absolutní klasifikaci doplnili ostřílené hvězdy Iscarexu Cup Radek Hübl (SK Veteráni Dobrouč, 40:08) a Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová, 40:52). Mezi ženami (8,25 km) byl boj o prvenství dramatičtější, Barbora Zoubková (Mizuno Team) běžela za 34:24 a druhou Anežku Langhammerovou (Orel Židenice) porazila o dvacet vteřin.

KNÍŘOVSKÝ BĚH

Orel Vysoké Mýto byl pořadatelem 20. ročníku běhu v obci Knířov, hlavní závod měřil 6500 metrů po asfaltových a lesních komunikacích. Mužské klání se v konkurenci více než pěti desítek účastníků neslo ve znamení souboje dvou atletů českotřebovského Iscarexu, konkrétně Jana Šimůnka a Filipa Záveského. Rychlejši byl ve finiši první jmenovaný (22:22), za druhým Záveským (22:47) doběhl jako třetí pohárový lídr Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí, 23:16). Suverénní vítězkou závodu žen se stala Michaela Anna Zedníčková (SKK Vysoké Mýto, 27:31), když druhou Janu Matyášovou (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) nechala za sebou více než o minutu. Celkem v Knířově startovalo 146 běžců a běžkyň.

BĚH PŘES ČERVENÝ VRCH

Areál zdraví a sportu v Dolní Čermné přivítal 233 závodníků všech generací na Běhu přes Červený vrch, který napsal teprve šestou kapitolu své existence, ale těší se velkému zájmu sportující veřejnosti. Radek Hübl tentokrát startoval za Vencl tým Ústí nad Orlicí a na desetikilometrové distanci nenašel přemožitele (31:23). Soupeři se tohoto favorita nedokázali udržet, i když časové manko druhého Michala Kubišty z Letohradu (31:56) a třetího Jiřího Kyrala (32:20) nebyly nikterak výrazné. Mezi třemi desítkami žen na startu se ukázala být tou jasně nejrychlejší Barbora Marková (HČ Athletics) v čase 17:23.