Všechno tedy vypadalo nadějně, Asociace ligových klubů navíc pozměnila herní model, aby trochu uvolnila nabitý rozpis utkání a soutěž mohla přece jenom snadněji pokračovat.

Po rozehrání nadstavbových bojů se však na basketbalisty zřítila koronavirová pohroma, jakou snad jiná sportovní soutěž povolená v Česku dosud nezažila.

Na čtrnáct dnů mimo

Nejprve to odnesli Královští sokoli ve skupině A2, ti se ale stihli po zrušených utkáních na palubovky vrátit. Potíže hlásilo také Ústí nad Labem, Sluneta dvakrát vynechala, nicméně o uplynulém víkendu znovu nastoupila.

Nejhorší zprávy přišly po duelu Děčín - Svitavy. Nejprve skončili ve čtrnáctidenní karanténě Válečníci, Dekstone Tuři je následovali vzápětí.

„V pandemii jsme kličkovali hodně dlouho, ale zápas v Děčíně jsme zdravotně bez nákazy již nezvládli,“ posteskl si manažer Pavel Špaček. Je to tak, Tuři byli jedním z mála týmů, který kvůli koronaviru ve svých řadách zatím neměl podstatnější starosti. Teď se to změnilo.

Pro oba kluby to znamená odložení minimálně čtyř následujících zápasů a do akce se budou moci vrátit, když to dobře půjde, teprve po 24. březnu.

Týmy NBL v karanténě:

Nymburk

Děčín

Svitavy

Kolín

Pardubice



Týmy odkládající utkáni:

Opava

„Covid bilance“ ve spodní šestce je tedy v tuto chvíli neutěšená. K pondělku (polovina nadstavby) muselo být zrušeno sedm utkání, tento týden budou odehrána ze dvou kol nejvýše dvě další a protože svitavským Turům končí nařízená karanténa 24. března, kdy měli hrát doma právě s Děčínem, je nepochybné, že se bude muset škrtat nadále.

Bude jich ještě více?

Skupina A1 na tom byla lépe, ovšem byla je přesně to slovo, které vystihuje aktuální situaci. Čtyři kola zvládla odehrát bez „ztráty kytičky“, z pátého, jež se mělo sehrát od soboty do pondělí, však nezůstalo ani jediné utkání.

Na dva týdny do karantény putoval mistrovský Nymburk a přichází tak nejenom o ligová zápolení, ale i o dvě nadcházející vystoupení v Lize mistrů proti španělské Zaragoze, neboť rovněž izolace nymburských basketbalistů byla vyměřena do 24. března.

Pardubická Beksa měla hrát v sobotu v Opavě, ale tento zápas byl po zjištění jednoho pozitivního testu v opavském družstvu na žádost Slezanů odložen. To ještě nikdo netušil, že v pondělí padnou do karantény i pardubičtí basketbalisté, v jejich případě to znamená stopku až do devátého kola na konci března!

Aby toho nebylo málo, tak podruhé v sezoně virus zaútočil na kabinu kolínských Medvědů. Zrušeno proto bylo jejich dnešní dohrávané klání v Brně a následně celý jejich další rozpis do konce března.

Do 3. dubna, jak říká termínová listina, se tudíž nadstavbu určitě dohrát nepodaří , a to ani za předpokladu, že se jednotlivé týmy postupně dají zdravotně do pořádku.