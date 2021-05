Dopady pandemie i největší výzvy.Zdroj: Deník„Pokud odpadne návyk trávit volný čas sportem, celá generace dětí bude mít problém vrátit se k pravidelnému sportu. Nebo ve velice omezené míře,“ konstatoval olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda.

Návrat ke sportování je po více než roce (samozřejmě, byla tam dvě okénka, kdy nebyl organizovaný pohyb zapovězen) ve všeobecném zájmu. To je nezpochybnitelné. Přesto stále není jisté, kdy budou děti a amatéři vpuštěni v plném rozsahu na hřiště, do hal, na zimní stadiony, do posiloven, bazénů…

Proto vznikají všemožné skupiny. Je tu iniciativa nazvaná Restart amatérského sportu, jež vznikla z popudu šesti velkých svazů (fotbal, hokej, basketbal, volejbal, florbal a softbal), a zastupují ji známá jména jako Slavomír Lener, Michal Ježdík či Zdeněk Haník.

Dlouhý zákaz

„Snad žádná jiná civilizovaná země nepostupovala způsobem, že na tak dlouho plošně zakázala aktivitu, která při správné kontrole není riziková, a naopak pomáhá pandemii zvládat,“ řekl volejbalový trenér Haník. Iniciativa jednala s bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným, ale výsledku se nedobrala.

Objevuje se i spolek Sport 2.0 s mottem Pohyb je řešení. Skupina zorganizovala velký průzkum, jehož výsledky ukazují nebezpečí.

V anketě odpovídali trenéři, funkcionáři, hráči napříč odvětvími, bylo jich více než dvanáct stovek. Výstup není vskutku příliš optimistický. „Prostředí má jasné obavy, že se nevrátíme do normálního stavu ani během příštího půl roku,“ říká Tomáš Křivda, jeden z organizátorů a rovněž člen představenstva fotbalové Sparty. „To znamená, že bude zasažena i následující sezona.“

Maličko lépe na tom budou individuální sporty. Kolektivní dostanou větší ránu. „Když skončí jeden atlet, není to milé, ale dá se nahradit. Když čtyři ze čtrnácti dětí na fotbale, nemůžete hrát zápas,“ objasňuje Křivda.

Chybějící trenéři

Výkonnostní růst a jeho zpomalení je však jen jednou potíží. Jsou tu i další. Dětem chybí trenéři, kteří pro ně znamenají vzor. Dále vidí odborníci zdravotní rizika. Populace tloustne, což se týká mládeže i dospělých.

„Jakmile děti dlouho sedí u počítače nebo tabletu, nastává problém s ochabováním svalů. Týká se to prsních či břišních svalů, ale nedostatkem pohybu trpí také jejich krční a bederní páteř,“ řekl vedoucí fyzioterapeut v Ústřední vojenské nemocnici David Vrbický.

„Ano, bojujeme proti pandemii, ale v tomto případě bychom se měli připravit na to, že kyselé ovoce budeme muset sklízet za několik let,“ podotýká sportovní lékař Jaroslav Větvička.