Beksa proti Brnu prostě musí...

/FOTO/ Pardubice mají nůž na krku. To, že ho tam ještě vůbec mohou mít, přičítají středeční výhře nad Kolínem. V opačném případě už by se jim osmička hodně vzdálila. Bekse do karet nehraje ani fakt, že má sehráno nejvíce utkání ze všech účastníků Kooperativa NBL. Plných osmnáct. Na záchranu sezony tak zbývají už jen čtyři pokusy. Výhodu jim může být fakt, že tři utkání sehrají doma. V sobotu z pozice desátého v tabulce přivítají páté Brno.

Kooperativa NBL: BK JIP Pardubice - BC Geosan Kolín. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

"Vítězství nad Kolínem nám přišlo opravdu vhod, nálada je hned mnohem lepší, ale na druhou stranu si všichni v týmu velice dobře uvědomujeme, že toho pořád máme spoustu před sebou. V brněnském týmu jsou zkombinovány zkušenosti s mladými nadějemi. Opírá se především o trio se zkušenostmi z reprezentace - Pulpána, Farského a Puršla -, které doplňují cizinci Georgiev, Blake a nově příchozí Roby. Snaží se hrát hodně rychle, dobře vytvářejí prostor pro své střelce z dálky. Rozhodující pro sobotní utkání bude naše aktivita. Soupeř hraje také rád rychle, stejně jako my, takže nás čeká odlišný zápas od toho středečního. Jednoznačně bude rozhodovat kvalita naší obrany a doskok na obou polovinách hřiště,” míní pardubický trenér Adama Konvalinka. Bylo jedno, jestli vyhrajeme o bod či o patnáct, hodnotil Konvalinka Přečíst článek › Ještě v loňské sezoně ve městě pod Špilberkem působil, v rámci hostování po návratu z univerzitních soutěží v USA. Letos už Petr Heřman obléká dres Pardubic odkud na dobrodružství za velkou louži vyrazil. "Zápas s Brnem je pro nás velice důležitý. Soupeř od posledního vzájemného zápasu přidal na soupisku dvě kvalitní zahraniční posily a bude si chtít vynahradit nepovedené utkání s Hradcem Králové. My se ovšem musíme soustředit především na naši hru, což znamená především komunikovat a být agresivní v obraně, chodit dravě na útočný doskok a držet se našeho systému," má jasno nejvyšší muž pardubické rotace.