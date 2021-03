Hned v prvním utkání se stal střelcem zápasu (společně s krajanem T.J. Dunansem). Oba ve druhém utkání nadstavbové skupiny A1 zaznamenali dvaadvacet bodů. Beksa zejména díky jejich produkci zdolala Brno 85:75.

„Předně bych řekl, že jsem moc rád za svůj návrat do Pardubic, kde jsem nastartoval svoji kariéru. Co se týče zápasu, myslím, že ho můžeme hodnotit pozitivně, z našeho výkonu mám dobrý pocit. K vítězství nám hodně pomohla energie, s jakou jsme utkání odehráli. Z naší strany to byl povedený zápas, jen škoda, že na něm nemohli být fanoušci.",“ uvedl Burnett.

Pardubičtí trenéři si museli za dodání takového materiálu mnout ruce. „Dominez nám hodně pomohl do rotace. Přestože jsme se dostali do problémů s fauly, měli jsme dalšího zkušeného hráče, který dokáže dát body. To byla jedna z věcí, která rozhodla v náš prospěch.",“ pochvaluje si hlavní kouč Adam Konvalinka, který pokračuje v hodnocení: "Jsme hodně rádi za výsledek, ale už tolik ne za předvedený výkon v druhém poločase. Z obou stran to bylo hodně v křeči. Brno nás hodně tlačilo, hodně se diskutovalo s rozhodčími a odnesl to Tomáš Vyoral," dodal Konvalinka.

Martin Vaněk (asistent trenéra Brna): "Myslím si, že jsme v Pardubicích nemohli vyhrát, protože jsme měli tragické procento jak šestek, tak trojek. Naprosto nic nám v útoku nevycházelo, nepadaly nám střely, v bedně jsme měli 50% úspěšnost… S tímhle procentem se rozhodně nedalo vyhrát."

Jakub Jokl (hráč Brna): "Do zápasu jsme vstoupili s dobrou energií, ale bohužel celý zápas jsme se trápili se střelbou. Vůbec nám nepadaly trojky, nebyli jsme schopni proměnit trestné hody a to vlastně rozhodlo celý zápas."

Prohráli jsme vyhraný zápas, nechápal Svoboda

Ostuda. Blamáž. Krach. Propadák. Fiasko. Kolaps. A jistě by se našla další slovíčka výstižně charakterizující basketbalový večer v hale Na Střelnici. Svitavy vedly nad Olomouckem v jednu chvíli o jednadvacet bodů (70:49 ve 29. minutě!), přesto nakonec odešly z palubovky poraženy. Poslední čtvrtku ztratily hrozivým skóre 11:33 (trojky v této periodě 0:6) a nepochopitelně padly 83:88. Bez distancovaného Marka se nenašel nikdo, kdo by do jejich hry vnesl řád a zabránil pohromě.

„Prohráli jsme vyhraný zápas. Ve třetí čtvrtině jsme měli dvouciferný náskok a neměli Olomoucku dovolit vrátit se do hry. Nevím, co se stalo, ale poslední čtvrtina 11:33 je naprostá katastrofa,“ soukal ze sebe třicetibodový Matěj Svoboda, který by byl jinak hvězdou utkání. Ale bohužel…

„Jakmile nás soupeř začal dotahovat, tak mi přišlo, že jsme dali trochu hlavy dolů, začali se mezi sebou i hádat a nepůsobili vůbec jako tým. Ukázalo se, jak je pro nás důležitý Roman Marko. V těchto situacích je on tím, kdo dokáže družstvo zklidnit. Ale ten zápas se dal vyhrát i bez něj, na to se nevymlouvám,“ dodal svitavský křídelník.