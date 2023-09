Druhý extraligový zápas a druhé vítězství. Letohradští hokejbalisté nepolevují v nasazeném tempu a v úvodu nové sezony navazují přesně tam, kde skončili v předcházejícím ročníku, tedy v popředí nejvyšší české soutěže. Na půdě neoblíbeného soupeře v Plzni je k vítězství dovedl především dvougólový Michal Macháček a Jelení zůstávají jedním ze čtyř stoprocentních týmů.

Ilustrační foto. | Foto: Iva Janoušková

„Jsme rádi, že se nám po dlouhé době podařilo vyhrát v Plzni, kde jsme nevyhráli tři čtyři sezony. Bylo to velmi těžké utkání,“ nastiňuje průběh zápasu hlavní kouč Jelenů Tomáš Friml: „V první třetině jsme udělali pár zbytečných faulů, soupeř vyvíjel tlak, ale kluci to skvěle ubránili a Tonda Křemenák, který si odbyl premiéru, všechno výborně pochytal. Dostali jsme se po dobře odehrané přesilovce do vedení, pak jsme vedení navýšili, soupeř korigoval, ale veškeré další šance pochytal Tonda a my jsme při hře pět na pět hráli velmi dobře. Potom jsme přidali další pojistku a jsme rádi, že se nám to naše plzeňské prokletí podařilo ukončit,“ dodal Friml.

CROSSDOCK EXTRALIGA: HBC Plzeň – SK Hokejbal Letohrad 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Branky: 27. Matoušek (Škarka) – 2. Macháček (Halbrštát, Bečka), 25. Faltus (Chovanec), 45. Macháček (Rozlílek). Rozhodčí: Cícha, Danylec. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 57. Letohrad: Křemenák (Novák) – Adamec, Anýž, Bečka, Heide, Lajčiak, Vychytil – Chovanec, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Rozlílek, Šmídek.

Pořadí extraligy: 1. HBC Hradec Králové 1988 (3 zápasy/9 bodů), 2. HC Kert Park Praha (3/8), 3. HBC Hostivař (2/6), 4. HBC Svítkov Stars Pardubice (2/6), 5. SK Hokejbal Letohrad (2/6), 6. HBC Kladno (2/3), 7. Elba DDM Ústí nad Labem (3/3), 8. HbK Karviná (2/3), 9. HBC Prachatice (3/1), 10. TJ Snack Dobřany (2/0), 11. HBC Pardubice (3/0), 12. HBC Plzeň (3/0).

Tuto sobotu 23. září hrají Jeleni na domácí půdě proti Ústí nad Labem (začátek ve 14 hodin). (rh, jan)