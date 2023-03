/FOTOGALERIE/ Snili o postupu do národní ligy, v sérii prvního kola play up vedli nad Kutnou Horou 1:0 a 2:1 na zápasy, ale nakonec jim soupeř vystavil stopku. Páté rozhodující utkání se zlomilo v závěrečné desetiminutovce za stavu 5:5 a rozhodující trumfy vytáhl domácí celek. Litomyšl vypadla, ale i tak má za sebou velmi dobrou divizní sezonu.

Z florbalového utkání play up divize Kutná Hora - Litomyšl (3. zápas série). | Foto: Filip Wohák

Na pátý duel se ve sportovní hale Klimeška sešly více než tři stovky fanoušků a vytvořily mu báječnou kulisu. Domácí šli do vedení po necelé půlminutě hry, hostům se podařilo v první třetině srovnat krok a v nástupu do druhé části je Lamplot poslal do vedení. Bylo to, jak se později ukázalo, naposledy v sérii, kdy byli ve skóre napřed.

Co se Litomyšlským hrubě nepovedlo, to byl úsek 69 sekund krátce po polovině utkání, kdy je protivník zasypal třemi góly v řadě a rázem vedl o dvě branky. Což platilo i po čtyřiceti minutách, kdy na každé straně padlo ještě po jednom zásahu (5:3).

Do poslední periody tak hosté museli vletět „po hlavě“, pustit se do útočného rizika. Což jim po ubráněném oslabení vyšlo, nejprve zkompletoval hattrick Lamplot a krátce po něm Stuchlík vyrovnal na 5:5!

V čase 49:14 se tak začínalo prakticky znovu a napěti v hale dostoupalo vrcholu.

Utekla však minuta a půl a Kutná Hora zase vedla, což byl zřejmě rozhodující moment zápasu i celé série.

Hosté se v zakončení vícekrát prosadit nedokázali a jejich osud se naplnil v 58. minutě, během které soupeř slepil další dvě trefy do rozmezí pouhých devatenácti vteřin.

A bylo hotovo.

Litomyšl v celém střetnutí doplatila jednak na nepovedené pasáže, v nichž inkasovala góly v rychlém sledu po sobě. A potom také na horší produktivitu, když některé zákroky kutnohorského gólmana Bochníčka byly z říše zázraků. Ale takové ve vyřazovacích bojích často rozhodují.

„V sérii jsme podali velmi dobré výkony, které bohužel na postup nestačily. S každým zápasem jsme se zlepšovali. Skvěle nám fungovala obrana, bohužel jsme nebyli tolik dobří v zakončení, když soupeře několikrát podržel brankař. Děkuji klukům za celou sezonu, byla to skvělá jízda, do příštího ročníku půjdeme zase silnější,“ uvedl litomyšlský trenér Tomáš Hájek.

DIVIZE – PLAY UP, 1. kolo:

5. ZÁPAS: FBC Kutná Hora – Florbal Litomyšl 8:5 (1:1, 4:2, 3:2). Branky: 1. a 58. Martínek, 32. a 51. Vávra, 33. Petrásek, 33. Listík, 38. Zelený, 58. Martin – 13. Štarman, 21., 34. a 48. Lamplot, 50. Stuchlík. Rozhodčí: Kozlík – Přibyl. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 316. Konečný stav série: 3:2.

Litomyšl: Hájek (Stráník) – Renza, Macek, Lapmlot, Švec, Háp, Nonn, Novák, Štarman, Gregor, Stuchlík, Nykl, T. Boštík, Ryšavý, Novotný, Kučera.