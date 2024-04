Konec jedné sportovní tradice. Českotřebovský cyklomaraton se letos nepojede

Začalo to v roce 2009, skončilo v roce 2023. Do tohoto období se vměstnalo čtrnáct ročníků Českotřebovského cyklomaratonu, který pravidelně před prázdninami zval do členitého terénu a atraktivní přírody v okolí města vyznavače horských kol. Více jich nepřibude. Jeho organizátor Vladimír Vaněk se rozhodl, že v pořádání této sportovní akce z řady důvodů pokračovat nebude.

14. ročník Českotřebovského cyklomaratonu. | Video: Radek Halva