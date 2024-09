Radek Halva Redakce dnes 20:30

Konec času na přípravu, nová sezona hokejbalové nejvyšší soutěže je za dveřmi, úvodním kolem startuje o tomto víkendu. A týká se to samozřejmě rovněž letohradských Jelenů, bez nichž si Crossdock extraligu nelze představit. V sobotu 7. září se vydají zabojovat o první body do tabulky na kladenské hřiště, o týden později na ně čeká domácí premiéra proti Hradci Králové. Základní klubovou ambicí zůstává jako vždy postup do play off.