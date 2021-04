KOOPERATIVA NBL: Přes veškerá covidová protivenství, která se postavila do cesty jim i ostatním klubům, dokončí v sobotu odpoledne svitavští basketbalisté dlouhodobou část nejvyšší soutěže.

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Armex Děčín. | Foto: František Renza

Zápas s pořadovým číslem 32 v této sezoně zavede do haly Na Střelnici soupeře z Děčína. Ona rivalové stejně jako Ústí nad Labem a Hradec Králové, mají z nadstavbové skupiny A2 zajištěnou účast v předkole play off. Kdo s kým se ovšem utká, to jasné není, variant a kombinací je hodně.