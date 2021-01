Kenneth Scalabroni působil v pardubickém klubu od začátku soutěžního ročníku 2019/2020. Ve své úvodní sezoně, nedohrané vinou koronavirové pandemie, dovedl Beksu ke 4. místu po základní části Kooperativa NBL a rovněž do finále Alpe Adria Cupu. Na startu letošní sezony 2020/2021 klub poprvé ve své historii triumfoval v evropském poháru, když v dohrávané dvouzápasové finálové sérii Alpe Adria Cupu přehrál BK ARMEX Děčín. V aktuálním ročníku Kooperativa NBL má však po sedmnácti odehraných zápasech základní části vysoce zápornou bilanci výher a porážek 6/11, přičemž po pěti porážkách v řadě klesl v průběžné tabulce až na 10. místo, což je nejhorší umístění v poslední dekádě.

Vedením týmu byl dočasně pověřen dosavadní asistent Adam Konvalinka, jemuž budou vypomáhat šéftrenér mládeže Dušan Bohunický a sportovní ředitel Radek Nečas.

Vyjádření generálního manažera Martina Marka:



“Odvolání trenéra Kena Scalabroniho je prvním z kroků, jimiž reagujeme na naše současné neuspokojivé výsledky. Hlavní trenér měl dlouho naši důvěru, nicméně zejména herní projev měl v posledním období klesající tendenci. Přestože jsme si před začátkem sezony byli vědomi skutečnosti, že po zásadních letních změnách v kádru a při snaze o naplňování druhotných dílčích cílů, týkajících se herního posunu jednotlivých hráčů, bude letošní sezona složitá, naše aktuální postavení v tabulce Kooperativa NBL a především dosavadní výkony týmu jsou v našich očích pod možnostmi, které máme. Podnět a impuls pro tým byl nutný: i když se letošní sezona zatím nevyvíjí tak, jak bychom si my, fanoušci i partneři klubu přáli, nechceme ji vzdát! Současně v žádném případě nepersonifikujeme naše problémy pouze do osoby trenéra, v rámci dalších interních opatření jsme si pro zbývající část sezony nastavili jasné cíle pro hráče a celý tým. Kenovi Scalabronimu, který zůstane prvním trenérem v klubové historii se ziskem trofeje v evropském poháru, chceme poděkovat za jeho téměř dvouleté působení v pardubickém klubu v nelehké covidové době a do budoucna mu přejeme mu hodně úspěchů.”