Předposlední dějství zkrácené základní části nejvyšší hokejbalové soutěže přineslo pro okresní zástupce dvě výhry po samostatných stříleních.

Celek ze Svítkova (v bílém) přehrál v městské bitvě béčko Autosklářů a v prvoligové tabulce mu patří druhá příčka. | Foto: Jana Nekolová

Pardubičtí Autoskláři bojují o udržení umístění v top čtyřce před play off a ztráta bodu na domácím hřišti je určitě nepotěšila. „Čekali jsme, že to bude těžké utkání, a průběh to potvrdil. My měli tragickou první třetinu a jen díky Stárkovi to po ní bylo 1:1. Po pohovoru v kabině jsme výkon o hodně zlepšili a myslím, že jsme byli i lepší. Bohužel nás trápí koncovka a další gól jsme nepřidali, také jsme hráli špatně přesilovky. Nakonec jsme bod navíc vybojovali v nájezdech a přerušili tím sérii dvou proher,“ okomentoval trenér Jiří Mašík dramatický souboj s Ústím nad Labem.